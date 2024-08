La cinta 'Parpadea dos veces' llegará a cines este 22 de agosto

En la carrera del actor Channing Tatum predominan las películas de amor, de acción, de comedia y de baile, pero nunca antes ha interpretado un personaje como el que hace en la cinta Parpadea dos veces.

Esta vez la sonrisa que lo distingue no será encantadora, sino todo lo contrario, será perturbadora, pues interpreta a un multimillonario que resulta ser lo que nadie se imagina, un psicópata.

El papel es tan distinto a los que ha hecho que el mismo actor se sorprende al verse en la pantalla, pues asegura que son completamente diferentes, lo que representó un gran reto.

Cuando el guión llegó a manos de Tatum, le pareció a la vez emocionante y aterrador, pero sobre todo, representaba la oportunidad ideal para mostrarle algo distinto al público.

“Con casi todos los personajes que he interpretado he tenido algún tipo de conexión”, dijo, “No hay nada que me guste de Slater, como se llama mi personaje. Simplemente, no lo hay, es todo un psicópata”.

A Tatum también le intrigaba la posibilidad de hacer algo atrevido y en Zoë Kravitz, la directora, encontró una colaboradora deseosa de desafiarse a sí misma.

“Hablamos de muchas versiones diferentes de Slater”, expresó, “En lo único que estuvimos de acuerdo fue en que no queríamos hacer el momento estereotipado de las películas de suspenso cuando descubren al malo”.

Y es que Kravitz, quien debuta como directora, siempre vio en Tatum al actor ideal para interpretar al personaje.

Ella buscó a alguien encantador que hiciera que el público se sintiera seguro.

“¿Quién más que Channing Tatum?”, mencionó, “El mundo entero diría, ‘sí, me iría de vacaciones contigo y me sentiría totamente segura’. No hay nada espeluznante en él”.

Parpadea dos veces cuenta la inquietante historia de Frida (Naomi Ackie), una camarera que, junto a su amiga, conocen al multimillonario Slater King (Channing Tatum) en el transcurso de una fiesta. La química surge al momento y King, ni corto ni perezoso, invita a Frida y a su amiga (Alia Shawkat) a unas vacaciones de ensueño en su isla privada junto a otros amigos y a partir de ese momento la historia tendrá al espectador al filo de la butaca.

