La edición 77 de los Emmy se convierte en la más vista en 5 años

Con 7,4 millones de espectadores, los Emmy 2025 marcaron un récord de audiencia desde 2020. 'The Studio' arrasó con 13 premios, incluyendo mejor comedia

  • 15
  • Septiembre
    2025

La gala número 77 de los premios Emmy capturó a 7,4 millones de espectadores y se consagró como la gala de los premios más prestigiosos de la televisión en Estados Unidos más vista en los últimos cinco años.

La ceremonia celebrada este domingo en Los Ángeles obtuvo un 8% más de audiencia que en la edición de 2024, según datos de la agencia Nielsen.

Estos indicadores muestran además que el interés por los premios más importantes de la televisión creció por segundo año consecutivo hasta alcanzar la cifra de espectadores más alta desde 2021.

Ya en la premiación, la sátira de Apple TV+ sobre los grandes estudios de Hollywood, "The Studio", rompió el récord como la serie de comedia con la temporada más premiada en la historia de los Emmy, al ganar 13 estatuillas, incluida la de mejor serie de comedia.

Mientras que "The Pitt", ambientada en las emergencias de un hospital de Pittsburgh, se alzó como la mejor serie de drama. El fenómeno de Netflix "Adolecense" se impuso en la categoría a mejor miniserie.


