Warner Bros. prepara el regreso de 'Liberen a Willy'

Warner Bros. trabaja en un reinicio de Liberen a Willy, la popular película familiar de aventuras estrenada en 1993, en un proyecto que será producido por AGBO

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Warner Bros. trabaja en un reinicio de Liberen a Willy, la popular película familiar de aventuras estrenada en 1993, en un proyecto que será producido por AGBO, la compañía de Anthony y Joe Russo.

Para desarrollar la nueva historia, el estudio eligió a Mary-Margaret Kunze y Jade Halley Bartlett, quienes serán las encargadas de escribir el guion de esta nueva adaptación.

Una historia que marcó a toda una generación

La película original narraba la amistad entre un niño huérfano y una orca mantenida en cautiverio. Tras su estreno, se convirtió en un éxito mundial al recaudar 153.7 millones de dólares con un presupuesto de 20 millones.

Además del éxito en taquilla, la producción dio origen a varias secuelas cinematográficas, una serie animada y una continuación lanzada directamente en video.

La cinta también cobró notoriedad por la participación de la orca Keiko e impulsó una mayor conciencia sobre el cautiverio de estos animales. Asimismo, el tema principal, Will You Be There, interpretado por Michael Jackson, alcanzó el Top 10 del Billboard Hot 100 y obtuvo certificación de disco de platino.

Equipo de producción

La producción estará encabezada por Angela Russo-Otstot, Michael Disco y Kassee Whiting, representantes de AGBO. Anthony y Joe Russo participarán como productores ejecutivos junto con Lauren Shuler Donner, quien ha estado vinculada a la franquicia desde la película original.

Courtney Baker fungirá como coproductora, mientras que Jesse Ehrman y Cate Adams supervisarán el desarrollo del proyecto por parte de Warner Bros.

Mary-Margaret Kunze y Jade Halley Bartlett mantienen una sociedad creativa bajo el sello Biscuit Belly Productions.

En 2024, Bartlett debutó como directora con Miller's Girl, cinta que escribió y dirigió, con Kunze como productora. El guion de esa película, adaptado de una obra teatral de Bartlett, fue incluido anteriormente en la Black List de Hollywood.

Más recientemente, Bartlett desarrolló la serie Icebreaker para Netflix, basada en la novela de Hannah Grace.

Por su parte, Kunze ha trabajado como coproductora ejecutiva de The Boroughs, además de desempeñarse como productora ejecutiva en proyectos como A House on the Bayou y The Thing About Pam. También formó parte del equipo creativo de Marvel Television y participó en series como Agents of SHIELD, Cloak & Dagger, Daredevil y The Runaways.