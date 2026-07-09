Emmy Rossum logró igualdad salarial en Shameless tras filtración

La actriz reveló que su disputa por un salario igualitario en Shameless se resolvió en un solo día tras hacerse pública en 2016

La actriz Emmy Rossum aseguró que su prolongada lucha por obtener igualdad salarial en la serie Shameless solo se resolvió después de que las negociaciones contractuales se filtraran públicamente en 2016.

En una entrevista explicó que, tras más de cinco años de intentos, el conflicto se solucionó en apenas un día gracias al respaldo que recibió de la opinión pública.

Shameless, producción de Showtime emitida entre 2011 y 2021, tuvo a Rossum como Fiona Gallagher, mientras que William H. Macy interpretó a Frank Gallagher.

La actriz reconoció que al inicio de la serie era lógico que Macy percibiera un salario superior, debido a su trayectoria y experiencia como figura principal del elenco.

Las primeras solicitudes fueron rechazadas

Rossum relató que su primera petición de aumento salarial ocurrió antes de la tercera temporada, cuando su equipo consideró que el crecimiento del personaje y el apoyo del público justificaban una mejora en sus condiciones económicas. Sin embargo, la solicitud fue rechazada.

"Siempre da miedo pedir lo que uno cree que vale", comentó la actriz, quien reconoció que los estudios buscan producir con el menor presupuesto posible, aunque defendió que también es válido exigir una compensación acorde con el trabajo realizado.

Con el paso de las temporadas, Fiona Gallagher se consolidó como uno de los personajes centrales de la serie, e incluso muchos seguidores la consideraban la verdadera protagonista por encima del personaje de Frank.

La filtración cambió el rumbo de la negociación

La disputa alcanzó su punto más crítico antes del inicio de la octava temporada, cuando las negociaciones entre Rossum y el estudio quedaron estancadas. La actriz recordó que se sorprendió al descubrir que el conflicto había sido publicado en los medios de comunicación.

Según explicó, al hacerse pública la información comenzó una ola de apoyo en redes sociales y diversos medios cuestionaron que no recibiera un salario equivalente pese a desempeñar un papel protagonista.

"Después del primer titular, la situación dio un giro radical... Se resolvió en un día", afirmó Rossum, quien dijo sentirse sorprendida por la rapidez con la que cambió el panorama.

William H. Macy respaldó públicamente a su compañera

Durante aquellas negociaciones, William H. Macy manifestó públicamente su apoyo a Rossum y aseguró que la actriz merecía recibir el mismo reconocimiento económico por su trabajo en la serie.

Tras alcanzarse el acuerdo, Rossum continuó en Shameless durante las temporadas ocho y nueve. Posteriormente dejó la producción para desarrollar nuevos proyectos, entre ellos la serie Angelyne, además de enfocarse en su productora.

La actriz aclaró que su salida no estuvo relacionada con la disputa salarial, sino con el deseo de tener un mayor control sobre su carrera profesional.

Rossum afirmó que nunca vio el conflicto como una cuestión exclusivamente económica, sino como una búsqueda de igualdad y reconocimiento por realizar el mismo trabajo que sus compañeros.

"Solo deseo mantenerme profesional. Mi enfoque nunca estuvo en el dinero, sino en lo que es justo y correcto. Se trataba de ser valorada por igual cuando realizaba el mismo trabajo", señaló.

La intérprete añadió que se sintió satisfecha no solo por haber conseguido un acuerdo favorable, sino porque consideró que su caso pudo representar un precedente para otras mujeres dentro de la industria del entretenimiento.