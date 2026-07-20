'La Odisea' rompe récord en BFI IMAX y destrona a Star Wars

La película de Christopher Nolan superó a 'Star Wars: Los Últimos Jedi' en BFI IMAX Londres y logró cifras históricas de taquilla

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La nueva película de Christopher Nolan, “La Odisea”, logró un histórico debut en el BFI IMAX de Londres al convertirse en la cinta con mayor recaudación durante su primer fin de semana de tres días en ese recinto, superando a “Star Wars: Los Últimos Jedi”.

El filme inspirado en la obra clásica alcanzó una recaudación de 219 mil 867 libras esterlinas, equivalentes a cerca de 300 mil dólares, con lo que desplazó el récord que mantenía la producción de la saga galáctica con 216 mil 454 libras obtenidas en su estreno.

Antes de “La Odisea”, el segundo lugar correspondía a “Oppenheimer”, también dirigida por Nolan, que consiguió 207 mil 677 libras durante su primer fin de semana de tres días.

Récords en formato IMAX 70 mm

El BFI IMAX, ubicado en el centro de Londres, cuenta con la pantalla más grande del Reino Unido, con dimensiones de 20 metros de alto y 26 metros de ancho, además de una capacidad para 493 espectadores.

El recinto es uno de los pocos cines británicos con la tecnología necesaria para proyectar películas en formato IMAX 70 mm, una experiencia visual que Nolan ha impulsado como parte de la exhibición cinematográfica tradicional.

La cinta también estableció una nueva marca de preventa en el teatro londinense al vender 28 mil entradas en solo 24 horas, un año antes de su llegada a salas, generando ingresos aproximados de 750 mil libras.

Con esta cifra superó los registros previos de “Dune: Parte 2”, que logró 366 mil libras en su primer día de venta anticipada, y de “Oppenheimer”, con 254 mil libras.

Más de 82 mil boletos vendidos

Hasta ahora, el BFI IMAX ha vendido más de 82 mil entradas para “La Odisea”, acumulando 173 funciones consecutivas agotadas en formato IMAX 70 mm durante ocho semanas.

La recaudación total en el recinto asciende a 2 millones 169 mil 882 libras esterlinas, convirtiendo a la producción en una de las películas más exitosas en la historia del cine del lugar. Incluso algunos espectadores han viajado desde países como Singapur, Estados Unidos y Canadá para verla.

Madeleine Mullett, directora del programa IMAX del BFI, destacó que la respuesta del público demuestra el interés por preservar la experiencia del cine en celuloide y disfrutar las películas en el formato concebido por sus creadores.