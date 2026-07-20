El influencer dijo que recibió amenazas y mensajes de odio tras compartir su percepción sobre la reacción del público en el medio tiempo de la final del mundial

Inicio / Escena / Se disculpa Luisito Comunica tras polémica con fans de BTS

Luisito Comunica volvió a colocarse entre las principales tendencias en redes sociales luego de asegurar que recibió amenazas y mensajes de odio por parte de integrantes del ARMY, el fandom de BTS, tras compartir su percepción sobre la reacción del público durante el espectáculo de medio tiempo de la final de la Copa del Mundo.

La controversia comenzó después de que el creador de contenido, quien asistió al Estadio Nueva York para presenciar la final entre Argentina y España, publicara varias historias en las que afirmó que, desde el lugar donde se encontraba, la mayoría de los asistentes no parecía emocionada con la presentación de la agrupación surcoreana.

"Se nota que estamos en un evento de fans de fútbol. Acaba de salir el de BTS y no veo a nadie emocionado realmente", comentó en una de sus historias.

La publicación fue acompañada por el mensaje: "Nadie se emocionó con BTS. Pero de verdad NADIE".

En otra historia también comparó la respuesta del público con la presentación de Shakira.

"Shakira es la que más causó hype. Pero tampoco diría que la gente estaba muy prendida, la verdad", expresó.

Asegura haber recibido amenazas

Tras la viralización de sus comentarios, Luisito Comunica publicó un nuevo video la mañana de este lunes para ofrecer una disculpa a los seguidores de BTS.

El influencer explicó que, después de compartir sus historias, despertó con miles de mensajes de personas molestas por sus declaraciones e incluso aseguró haber recibido amenazas de muerte.

"Los saludo esta mañana un tanto aterrado. Tengo miedo, no es broma, de verdad tengo miedo. Esta mañana me levanté con cientos, qué digo cientos, miles de mensajes de gente muy enojada, insultándome, amenazándome porque ayer cometí el error de acudir a un evento deportivo, de balompié, de fútbol, en donde estaba presentándose la sensación de banda surcoreana BTS".

También aclaró que disfruta de la música del grupo y que únicamente describió lo que observó desde su ubicación en el estadio.

"A pesar de que yo he expresado antes en mis redes que me gusta BTS, que disfruto de su música, ayer cometí el error de enseñar un ángulo del estadio en el cual la gente no se veía realmente emocionada de ver a la agrupación, no parecían conocer la música y pues lo comenté. Tras esto he recibido mucho enojo, amenazas muy graves, por eso quiero disculparme, quiero retractarme".

Busca poner fin a la controversia

En su mensaje, el creador de contenido también dirigió unas palabras a los integrantes del ARMY, reconociendo que sus comentarios provocaron molestia.

"Integrantes del Army, del fandom de BTS, que me ven en este momento, quiero decirles que claramente me equivoqué, claramente todos en ese estadio estaban muy emocionados de lo que estaba pasando, claramente todos conocían la música, tienen ustedes toda la razón".

Posteriormente añadió una frase que rápidamente se viralizó en redes sociales:

"Sé que son un fandom muy fuerte, sé que son capaces de arruinar vidas, que lo han hecho antes, entonces, yo no quiero ser uno más".

Finalmente, reiteró que sus disculpas eran sinceras y aseguró que continúa siendo seguidor de la agrupación.