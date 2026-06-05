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La razón por la que Tom Holland evita ir a un famoso programa

Lejos de convertirse en una barrera, han sido desafíos que ha aprendido a manejar mientras construye una de las trayectorias más destacadas de su generación.

  • 05
  • Junio
    2026

Detrás de una de las carreras más exitosas de Hollywood existe un desafío que Tom Holland ha enfrentado desde la infancia. El actor británico, conocido mundialmente por interpretar a Spider-Man, volvió a hablar públicamente sobre la dislexia severa que le fue diagnosticada cuando tenía siete años y cómo esta condición continúa influyendo en distintos aspectos de su vida profesional.

Durante una reciente participación en el podcast Good Hang with Amy Poehler, el actor sorprendió al revelar que uno de sus mayores temores laborales está relacionado con la lectura en público, una situación que incluso le ha impedido aceptar oportunidades que muchos intérpretes considerarían un sueño.

Holland explicó que, debido a su dislexia, nunca ha participado como anfitrión en el popular programa estadounidense Saturday Night Live, pese a haber recibido invitaciones en varias ocasiones.

El miedo que lo aleja de Saturday Night Live

El actor reconoció que la dinámica del programa representa un reto importante para él. En SNL es común que los guiones sufran modificaciones de último momento, algo que genera una gran presión para quienes deben leer textos en vivo.

"Tengo dislexia severa, y esa es una de las razones por las que nunca he participado en Saturday Night Live", explicó Holland durante la entrevista.

Aunque aseguró que puede leer sin problemas en la mayoría de las situaciones, señaló que cuando debe hacerlo en voz alta experimenta una especie de bloqueo mental que le provoca ansiedad.

La confesión llamó la atención porque el programa ha contado a lo largo de su historia con numerosos presentadores que también han enfrentado dificultades de aprendizaje similares.

La lectura de guiones sigue siendo un desafío

Más allá de los programas en vivo, Holland reveló que uno de los momentos más complicados de cualquier proyecto es la lectura inicial del guion junto al resto del elenco.

Para reducir la presión, suele estudiar sus líneas con anticipación y subrayar gran parte del material antes de llegar a las sesiones de trabajo.

"Para mí, el peor día en el trabajo es la lectura del guion", comentó el actor, quien explicó que intenta memorizar gran parte del contenido para depender menos de la lectura durante esos encuentros.

La dislexia y el TDAH lo acompañan desde niño

En entrevistas anteriores, Holland ha contado que a los siete años también fue diagnosticado con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). Según ha explicado, las mayores dificultades aparecían en materias relacionadas con la lectura, la escritura y especialmente la ortografía.

El actor ha señalado que el apoyo de sus padres fue fundamental durante esa etapa. Mientras su madre se involucró activamente en su educación, su padre le enseñó a enfocarse en el esfuerzo más que en las calificaciones.

Incluso las redes sociales le generan presión

Las dificultades no se limitan al ámbito profesional. Holland reveló anteriormente que antes de publicar mensajes en Instagram suele pedir a varias personas que revisen los textos para evitar errores.

Con más de 60 millones de seguidores en la plataforma, el actor admite que le preocupa equivocarse y ser juzgado públicamente. Sin embargo, lejos de convertirse en una barrera para su desarrollo, la dislexia y el TDAH han sido desafíos que ha aprendido a manejar mientras construye una de las trayectorias más destacadas de su generación en la industria cinematográfica.


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