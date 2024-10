Lady Gaga muestra una ‘nueva cara’ en 'El Joker 2'

Mientras escribían la segunda película, ya pensaban en ti. ¿Cuándo comenzaste a conversar acerca de esta secuela?

Me sentí extremadamente agradecida y halagada porque Todd vino a mí y me dijo: ‘Escribimos este papel para ti.’ Y gran parte del guion ya estaba bastante desarrollado. Hubo muchos cambios en el guion después de la primera reunión con Todd, pero desde el principio, el origen de todo esto fue una secuela para Arthur Fleck, pero una historia de origen para Harley Quinn. Y en esta película me quedó claro, al reunirme con Todd, que la persona que íbamos a conocer era Lee. Esta es la chica que Harley es cuando conoce por primera vez a Guasón, y cómo evoluciona su relación con él desde su encuentro en Arkham.

¿Qué fue lo más emocionante de conocer a Lee mientras la interpretabas?

“Todd es extremadamente libre y experimental. Joaquín también es extremadamente libre y experimental. Entre los dos, me quedó claro que una película que en muchos aspectos es no lineal también tenía un proceso no lineal. Así que siempre supe quién era Lee por dentro, pero nunca llegué al set con una idea preconcebida. De hecho, trabajé muy duro para desechar esas ideas y tratar de ser lo más honesta posible en cada escena. Y Joaquín lo hace diferente cada vez, por lo tanto, era importante que yo también lo hiciera, especialmente en las fantasías aisladas y compartidas entre Arthur y Lee”.

¿Cómo fue trabajar con el equipo de música en la película?

Las canciones eran un vehículo para que los personajes se comunicaran, para que Todd transmitiera algo sobre estos personajes, para que un personaje tuviera un momento privado y descubriera algo sobre sí mismo. Realmente solo me escuchas cantar cómo yo quizás en una escena de toda la película. Y es porque, para esa toma que usamos, quería que Arthur tuviera a una chica guapa en su fantasía, así que hice que Lee fuera increíble. Pero ¿era realmente increíble en la vida real? Creo que ella pensaba que lo era. Pero también, jugué con momentos en los que ella usa canciones para calmarse a sí misma.

Por ejemplo, cuando canta “Get Happy” al principio. O cuando está cantando “That's Entertainment” para sí misma. Antes de entrar al tribunal, Lee se calma con la música, y en otros momentos está lidiando con ella misma. Así que la música fue un desafío, y fue realmente interesante y muy, muy divertido de hacer.

Una gran interpretación es la canción “Gonna Build A Mountain.”

¿Cuál es el significado de esa canción en la película?

“Es una canción increíble, y nos encantó la versión de Sammy Davis. Tengo un recuerdo muy divertido de cuando fui a Wyoming antes de filmar la película y estaba preparándome allí. Estaba aprendiendo “Build a mountain.” Siempre me gusta aprender las cosas exactamente como fueron escritas primero, para poder improvisar, pero sabiendo que he aprendido la música. Estábamos conduciendo por Wyoming, y vi las montañas, que son hermosas. Le mostré a Todd una foto y le dije, “¿Puedes creer que Lee piensa que vamos a construir una de estas?” Y eso me permitió pensar en la fuerza de la naturaleza a través de la letra de esa canción, vamos a construir una montaña a partir de una colina pequeña. Es una proclamación un poco loca, pero te indica el tipo de coraje que tienen estos dos.

¿Puedes hablar sobre los looks de Lee, sobre el proceso de ir a través de ellos y verte a ti misma cómo estas diferentes versiones de ella?

Fue un proceso realmente interesante probar diferentes pelucas, maquillajes y ropa para descubrir a Lee en las pruebas de cámara. Nos llevó un tiempo averiguar cómo orientarla para que estuviera en sintonía con Arthur, porque estos dos tienen que ser una pareja que encaje. Además, yo estaba entrando en una película con un mundo que ya había sido construido previamente, esta película es muy diferente a la primera del Guasón, pero el mundo sigue ahí. Así que fue un proceso muy, muy intencional. Pero diría que una de las partes más interesantes del proceso de pruebas de cámara no fue cuando me vi a mí misma. Fue cuando conocí al Guasón por primera vez. Cuando lo vi en la cámara, yo estaba a un lado, preparándome para tomar una última foto. Y tuve esa experiencia de fan de, 'Oh, Dios mío, ese es el Guasón', Y pensé, 'Esto es perfecto. Esta es Lee'.

¿Cómo fue tu experiencia trabajando con Joaquín Phoenix?

"Fue extremadamente ingenioso, creativo y realmente divertido. Joaquín siempre es muy gracioso. Pero también aprendí que llegar al set con una idea preconcebida de lo que vas a hacer es el enemigo. Eso fue una revelación increíble y muy liberadora. Siento que él tiene un instrumento actoral, con sus emociones y personalidad, que es realmente único, es asombroso".

