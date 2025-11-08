Cerrar X
Escena

Lady Gaga y Kendrick Lamar dominan las nominaciones Grammy 2026

Lady Gaga y Kendrick Lamar lideran las nominaciones a los Premios Grammy 2026, en una edición marcada por la diversidad musical

  • 08
  • Noviembre
    2025

Lady Gaga y Kendrick Lamar lideran las nominaciones a los Premios Grammy 2026, en una edición marcada por la diversidad musical y la histórica inclusión del K-Pop en la categoría de canción del año.

Lamar encabeza la lista con nueve nominaciones, incluyendo álbum del año por GNX, una producción enérgica que consolida su liderazgo en el rap contemporáneo.

Gaga le sigue con siete candidaturas gracias a Mayhem, un disco que marca su regreso a las raíces electropop y que ha sido aclamado por su autenticidad y potencia emocional.

Por primera vez, el K-Pop entra en las categorías principales con dos temas nominados a canción del año: APT, la colaboración entre Rosé y Bruno Mars, y Golden, el éxito de Hunter/x, parte de la banda sonora de la película animada K-Pop Demon Hunters.

La categoría de álbum del año promete ser histórica, ya que por primera vez tres producciones de rap compiten por el galardón: GNX de Lamar, Chromakopia de Tyler, The Creator, y Let God Sort Em Out del dúo Clipse, su primer trabajo desde 2009.

También destaca Bad Bunny, con su álbum Debí Tirar Más Fotos, una fusión de reguetón, plena y música en vivo que lo convierte en el segundo disco completamente en español nominado a álbum del año, tras Un Verano Sin Ti (2022).

EH UNA FOTO - 2025-11-08T090712.073.jpg

Además, el artista encabezará el show de medio tiempo del Super Bowl 2026.

Si Lamar gana el premio al mejor álbum, GNX sería el primer disco de rap en llevarse el máximo reconocimiento desde Speakerboxxx/The Love Below de Outkast en 2004, en una ceremonia que promete reflejar la evolución y la inclusión de la música global.

Los cuatro premios más importantes

Canción del año

Lady Gaga – Abracadabra
Doechii - Anxiety
Rosé & Bruno Mars - APT
Bad Bunny - DtMF
Hunter/x - Golden
Kendrick Lamar feat SZA - Luther
Sabrina Carpenter - Manchild
Billie Eilish - Wildflower

Récord del año

Bad Bunny - DtMF
Sabrina Carpenter - Manchild
Doechii - Anxiety
Billie Eilish - Wildflower
Lady Gaga – Abracadabra
Kendrick Lamar feat SZA - Luther
Chappell Roan - The Subway
Rosé & Bruno Mars - APT

Álbum del año

Bad Bunny - Debí Tirar Más Fotos
Justin Bieber - Swag
Sabrina Carpenter - Man's Best Friend
Clipse, Pusha T & Malice - Let God Sort Em Out
Lady Gaga - Mayhem
Kendrick Lamar - GNX
Leon Thomas – Mutt
Tyler, the Creator – Chromakopia

Mejor artista nuevo

Olivia Dean
Katseye
The Marias
Addison Rae
Sombr
Leon Thomas
Alex Warren
Lola Young


