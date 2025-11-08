Lady Gaga y Kendrick Lamar dominan las nominaciones Grammy 2026

Lady Gaga y Kendrick Lamar lideran las nominaciones a los Premios Grammy 2026, en una edición marcada por la diversidad musical y la histórica inclusión del K-Pop en la categoría de canción del año.

Lamar encabeza la lista con nueve nominaciones, incluyendo álbum del año por GNX, una producción enérgica que consolida su liderazgo en el rap contemporáneo.

Gaga le sigue con siete candidaturas gracias a Mayhem, un disco que marca su regreso a las raíces electropop y que ha sido aclamado por su autenticidad y potencia emocional.

Por primera vez, el K-Pop entra en las categorías principales con dos temas nominados a canción del año: APT, la colaboración entre Rosé y Bruno Mars, y Golden, el éxito de Hunter/x, parte de la banda sonora de la película animada K-Pop Demon Hunters.

La categoría de álbum del año promete ser histórica, ya que por primera vez tres producciones de rap compiten por el galardón: GNX de Lamar, Chromakopia de Tyler, The Creator, y Let God Sort Em Out del dúo Clipse, su primer trabajo desde 2009.

También destaca Bad Bunny, con su álbum Debí Tirar Más Fotos, una fusión de reguetón, plena y música en vivo que lo convierte en el segundo disco completamente en español nominado a álbum del año, tras Un Verano Sin Ti (2022).

Además, el artista encabezará el show de medio tiempo del Super Bowl 2026.

Si Lamar gana el premio al mejor álbum, GNX sería el primer disco de rap en llevarse el máximo reconocimiento desde Speakerboxxx/The Love Below de Outkast en 2004, en una ceremonia que promete reflejar la evolución y la inclusión de la música global.

Los cuatro premios más importantes

Canción del año

Lady Gaga – Abracadabra

Doechii - Anxiety

Rosé & Bruno Mars - APT

Bad Bunny - DtMF

Hunter/x - Golden

Kendrick Lamar feat SZA - Luther

Sabrina Carpenter - Manchild

Billie Eilish - Wildflower

Récord del año

Bad Bunny - DtMF

Sabrina Carpenter - Manchild

Doechii - Anxiety

Billie Eilish - Wildflower

Lady Gaga – Abracadabra

Kendrick Lamar feat SZA - Luther

Chappell Roan - The Subway

Rosé & Bruno Mars - APT

Álbum del año

Bad Bunny - Debí Tirar Más Fotos

Justin Bieber - Swag

Sabrina Carpenter - Man's Best Friend

Clipse, Pusha T & Malice - Let God Sort Em Out

Lady Gaga - Mayhem

Kendrick Lamar - GNX

Leon Thomas – Mutt

Tyler, the Creator – Chromakopia

Mejor artista nuevo

Olivia Dean

Katseye

The Marias

Addison Rae

Sombr

Leon Thomas

Alex Warren

Lola Young

Comentarios