Anuncia Bruno Mars gira mundial en 2026 ¿Vendrá a México?

Luego de un año marcado por récords de reproducción y colaboraciones históricas, Bruno Mars prepara su regreso formal a los escenarios y a los estudios con un nuevo proyecto discográfico que ya genera altas expectativas entre sus seguidores.

¿Cuándo se estrena The Romantic?

El nuevo álbum de Bruno Mars, titulado "The Romantic", verá la luz el próximo 27 de febrero. Como anticipo, el cantante liberará un adelanto el 9 de enero, que podría tratarse del primer sencillo oficial, aunque los detalles aún no han sido confirmados.

El disco llega tras un periodo de gran exposición mediática para el artista, impulsado por éxitos globales que lo mantuvieron en la cima durante 2025.

Así será "The Romantic Tour"

Bruno Mars también confirmó su gira mundial "The Romantic Tour", la cual arrancará el 10 de abril de 2026 en Las Vegas, Nevada, mientras que en Norteamérica, el tour contempla fechas en Estados Unidos y Canadá.

En Europa, el cantante visitará ciudades clave como París, Berlín, Ámsterdam y Madrid, además de presentaciones en Reino Unido.

El cierre de la gira está programado para el 14 de octubre de 2026 en Vancouver.

The Romantic Tour ♥️🌹🎶



Featuring Anderson .Paak as DJ Pee .Wee, Leon Thomas, Raye, and Victoria Monet



Presale starts 1.14



Sign up for presale access at https://t.co/gk4XUgbhQf - now until 1.12 pic.twitter.com/rfXJoWi1CV — Bruno Mars (@BrunoMars) January 8, 2026

¿México está incluido?

Por el momento, México no aparece en el calendario oficial de la gira.

Un año de colaboraciones históricas

Por otra parte uno de los mayores logros recientes del cantante fue “Die with a Smile”, colaboración con Lady Gaga que se convirtió en la canción más reproducida de Spotify en 2025.

El tema lideró el Billboard Hot 100 y el Global 200, consolidándose como uno de los duetos más exitosos de la década.

Comentarios