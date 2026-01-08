Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
bruno_mars_gira_395e24ac42
Escena

Anuncia Bruno Mars gira mundial en 2026 ¿Vendrá a México?

Tras dominar las listas con Lady Gaga y ROSÉ, Bruno Mars lanzará su nuevo álbum 'The Romantic' y confirmó una gira internacional en 2026

  • 08
  • Enero
    2026

Luego de un año marcado por récords de reproducción y colaboraciones históricas, Bruno Mars prepara su regreso formal a los escenarios y a los estudios con un nuevo proyecto discográfico que ya genera altas expectativas entre sus seguidores.

¿Cuándo se estrena The Romantic?

El nuevo álbum de Bruno Mars, titulado "The Romantic", verá la luz el próximo 27 de febrero. Como anticipo, el cantante liberará un adelanto el 9 de enero, que podría tratarse del primer sencillo oficial, aunque los detalles aún no han sido confirmados.

El disco llega tras un periodo de gran exposición mediática para el artista, impulsado por éxitos globales que lo mantuvieron en la cima durante 2025.

Así será "The Romantic Tour"

Bruno Mars también confirmó su gira mundial "The Romantic Tour", la cual arrancará el 10 de abril de 2026 en Las Vegas, Nevada, mientras que en Norteamérica, el tour contempla fechas en Estados Unidos y Canadá.

En Europa, el cantante visitará ciudades clave como París, Berlín, Ámsterdam y Madrid, además de presentaciones en Reino Unido.

El cierre de la gira está programado para el 14 de octubre de 2026 en Vancouver.

¿México está incluido?

Por el momento, México no aparece en el calendario oficial de la gira. 

Un año de colaboraciones históricas

Por otra parte uno de los mayores logros recientes del cantante fue “Die with a Smile”, colaboración con Lady Gaga que se convirtió en la canción más reproducida de Spotify en 2025.

El tema lideró el Billboard Hot 100 y el Global 200, consolidándose como uno de los duetos más exitosos de la década.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

597884805_1440907198037614_2932670118533514530_n_a535f7d7ea
Llega a streaming la cuarta temporada de 'Machos Alfa'
EH_DOS_FOTOS_2026_01_07_T163850_472_6ee4ed7c07
Bruno Mars regresa con The Romantic, su nuevo álbum
EH_UNA_FOTO_2026_01_07_T094707_824_c28830149e
Revelan primer vistazo de Enola Holmes 3 con giro romántico
publicidad

Últimas Noticias

indetifican_a_agente_de_ice_asesino_mujer_mineapolis_minesota_inmunidad_1_e093755420
Identifican a agente de ICE y Vance le ofrece inmunidad absoluta
tribunal_justicia_tamaulipas_6dba7b4fcf
Dignificará Tribunal de Tamaulipas sueldos de empleados
descargar_ad72327017
Enfrenta Bad Bunny y su disquera demanda por US $16 millones
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_01_07_at_9_03_29_PM_427787ba03
MC condena al régimen de Maduro; rechaza intervención militar
regreso_a_clases_nuevo_leon_b56cced65c
Este día regresan a clases los alumnos de educación básica en NL
nl_presa_el_cuchillo_jpg_5177794d19
NL inicia 2026 con 31% menos de agua; prevén año seco
publicidad
×