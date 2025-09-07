Cerrar X
Brillan estrellas en los MTV VMAs 2025 con música y homenajes

Lady Gaga fue Artista del Año, Ricky Martin recibió el Latin Icon Award y Mariah Carey regresó tras 20 años en una gala marcada por tributos

  • 07
  • Septiembre
    2025

Llegó una de las noches más esperadas del año, esa en la que las estrellas brillan más… ¡y en el mismo lugar! La noche en la que se reconoce a lo mejor de la música: la entrega de los MTV Video Music Awards 2025.

En el evento se reunieron los más grandes exponentes del pop, el hip hop y el rock, con presentaciones espectaculares, homenajes emotivos y premios muy reñidos.

Por segundo año consecutivo, la ceremonia se llevó a cabo en la UBS Arena de Elmont, Nueva York, ahora con la conducción de LL Cool J, figura histórica de los VMAs y primer rapero en recibir el Video Vanguard Award en 1997.

El artista, además de presentar la gala, estuvo nominado este año junto a Eminem en la categoría de Best Hip-Hop Video por Murdergram Dieux.

El escenario de los VMAs recibió a Doja Cat, Post Malone, Tate McRae, Conan Gray, Jelly Roll, Alex Warren, Sabrina Carpenter, J Balvin y Lady Gaga, quien se llevó el premio de Artista del Año.

Ricky Martin recibió el primer Latin Icon Award, tras presentar un número musical en el que hizo un repaso de sus cuatro décadas de trayectoria.

Mariah Carey regresó a los VMAs tras 20 años de ausencia para recibir el Video Vanguard Award y ofrecer un show retrospectivo de su carrera.

Sabrina Carpenter también se llevó tres premios: Artista Pop, Mejor Álbum por Short n’ Sweet y Mejores Efectos Visuales por Manchild. Shakira ganó la categoría Mejor Latin por Soltera.

Además, hubo un homenaje póstumo al legendario Ozzy Osbourne, fallecido en julio a los 76 años.

El tributo reunió a Steven Tyler y Joe Perry (Aerosmith), YUNGBLUD y Nuno Bettencourt, quienes interpretaron los grandes éxitos del “Príncipe de las Tinieblas”.


