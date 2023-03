Lana Del Rey 'desnuda' su alma en su álbum ‘Ocean Blvd’

¿Sabías que hay un túnel debajo de Ocean Blvd? es la traducción del título del nuevo disco de Lana del Rey, donde resalta su espiritualidad y miedos en la vida.

Lana Del Rey es una estrella del pop complicada y enigmática: desde el apogeo de su álbum revelación, 'Born to Die', la cantante ha sido etiquetada como una de las mejores compositoras de su generación. Sus canciones cuentan historias de glamour estadounidense oscuro y melancólico, anhelando un momento peligroso en nuestra historia con destellos de romances al rojo vivo, tóxicos, plagados de infidelidad y un encanto audazmente psicodélico.



'Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd' es la próxima mega aventura narrativa de la cantautora: profundiza en sus miedos, su futuro y su familia en lugar de anhelar cosas con las que no puede soñar. Esta vez, ella está soportando la experiencia humana en el mundo real, no uno ficticio.





El extenso álbum de 16 canciones explora temas de espiritualidad con matices religiosos, con cantantes de gospel en 'The Grants' y un interludio con el pastor Judah Smith, el líder de una controvertida megaiglesia de celebridades, Churchome. También cuenta con el gran talento ganador del premio Grammy Jon Batiste en 'Candy Necklace' y 'Jon Batiste Interlude', el productor-músico y colaborador más frecuente de Del Rey, Jack Antonoff, como su apodo Bleachers, y el Padre John Misty ('Let The Light En').





Del Rey canta melancólicamente sobre su impermanencia en la canción principal del álbum, 'Don’t forget me/Like the tunnel under Ocean Boulevard '. En otro sencillo del álbum, 'A&W', coescrito y producido por Antonoff, la cantante habla magníficamente de la experiencia de una mujer liberada que lleva una letra escarlata metafórica en el pecho. Examina la paradoja de la liberación y la condena que enfrentan las mujeres sexualmente liberadas como resultado de su agencia.





“Fingertips”, le permite a Del Rey reflexionar lentamente en una balada soñadora y llena de cuerdas sobre su familia, muerte y legado:

“¿Me moriré? ¿O llegaré a esa marca de 10 años?/¿Dónde venceré la extinción de los telómeros?/Y si lo hago, ¿estarás allí conmigo, padre, hermana, hermano?', canta en dicha canción.

'Paris, Texas', con SYML, se siente y suena como una canción de cuna, Del Rey susurra sobre la pasión por los viajes, recorriendo el mundo en busca de un lugar al que llamar hogar.

“Cuando estás en casa, estás en casa (Venice, California)”, canta con su voz entrecortada.





“Grandfather please stand on the shoulders of my father while he’s deep-sea fishing', es otra balada de cuento de hadas que disecciona la imagen pública y el legado de Del Rey. Ella abre la profunda canción con la letra: 'Sé que piensan que se necesitó a alguien más/Para hacerme hermosa, hermosa/Como pretendían que fuera/Pero están equivocados'.

Otros puntos brillantes incluyen 'Margaret' con Bleachers: es simplemente una canción de amor más grande que la vida sobre el amor verdadero predestinado, escrita para Antonoff sobre su relación con la actriz Margaret Qualley. En una producción típica de Antonoff y Del Rey, la canción está quieta y despojada hasta que espera un estallido de campanas y trompetas en el outro.





El álbum errante de una hora de duración se cierra con 'Taco Truck x VB', una balada oscura que pasa a una muestra trampa de 'Venice Bitch', una de las canciones de Del Rey de su álbum pasado 'Norman Fucking Rockwell'.