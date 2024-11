Las calaveritas para nuestros artistas del momento

Ángela Aguilar

La muerte muy sorprendida,

Leyendo El Horizonte estaba,

Pues en la primera plana,

Una boda se anunciaba.

La hija de un gran cantante,

Cometió una fea traición,

Pues a unos novios les puso,

Soy fan de su relación.

La calaca ofendida,

Crédito no podía a dar,

Y a la pobre de Angelita,

Al panteón la fue a llevar.

Tarde llegó al casorio,

La unión no pudo evitar,

Les dijo mejor ahí los dejo,

Como quiera no van a durar.

Luis Miguel

Una gira en los panteones,

La calaca ya planeaba,

Llevándose a Luis Miguel,

Aunque vida le quedara.

Vistiendo un bikini azul,

Frente al Sol se presentó,

Fría como el viento,

Culpable o no, se lo llevó.

Tengo todo excepto a ti,

Dijo altanera la parca,

Cántame sabor a mí,

Y luego si quieres la barca.

De romances y boleros,

La calaca disfrutó,

Y también con el mariachi,

A los muertos revivió.

La muerte muy conmovida

A Luismi logró perdonar,

Date la media vuelta,

Ahora te puedes marchar.

Oasis

Dos hermanos peleoneros,

La calaca se llevó,

Porque en medio de un concierto

Uno al otro le pegó.

Su castigo fue ejemplar,

Varios años ya pasaron,

No volvieron a tocar,

Mucho menos ya se hablaron.

De terapia les sirvió,

Estar en el camposanto,

Mucho tiempo ellos tuvieron,

Para mejorar su canto.

Hoy se encuentran de regreso,

Las tumbas abandonaron,

Ahora buscan el Oasis,

Que antes seco lo dejaron.





Comentarios