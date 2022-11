Le detectan tumor fibroide a la actriz Sharon Stone

La actriz compartió que se alejará de los reflectores entre cuatro y seis semanas para tratar de recuperarse completamente.

Sharon Stone anunció a través de su perfil de Instagram que ha sido diagnosticada con un “gran tumor fibroide” después de haber obtenido un “diagnóstico erróneo”.



La actriz compartió que se alejará de los reflectores entre cuatro y seis semanas para tratar de recuperarse completamente, instó a las mujeres a que confirmaran siempre las opiniones médicas recibidas.



“Señoras en particular: No se dejen engañar. Busquen una segunda opinión. Puede salvarles la vida”, escribió en una historia de Instagram.



Los tumores fibroides generalmente son masas no cancerosas que crecen en el útero y difíciles de detectar, porque al principio resultan indoloros.