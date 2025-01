Ley le da la razón a Maribel Guardia en el caso de su nieto

La actriz Maribel Guardia informó que su nieto José Julián estará en su casa durante 10 días, mientras se realiza la investigación derivada de la demanda que interpuso contra la mamá del pequeño, por comportamiento inadecuado.

Así lo determinó la Fiscalía capitalina, luego de que la actriz dio testimonio y compartió pruebas de que Imelda Tuñón no es una buena influencia para el pequeño.

"Los especialistas en este tipo de investigaciones, al terminar de analizar a todas las partes, nos informaron que se determinó que el niño debe quedarse de manera temporal (por 10 días conmigo), sólo mientras se lleva a cabo la investigación.

"No se me ha concedido la guarda y custodia. Yo estoy convencida de que los niños deben estar con su mamá. Siempre voy a defender ese principio. Pero eso sí: él necesita una madre sana y plena de sus facultades. De más está decir que no pretendo suplir a mi hijo, su pérdida es irremediable y su ausencia permanente. Pero sí es mi obligación cuidar el interés de mi nieto", dio a conocer en un comunicado, al que luego le dio lectura en un video que posteó en redes.

Maribel no reveló por qué demandó a la madre del pequeño, pero durante la tarde de ayer circularon imágenes de la denuncia, en la que se manifiesta que Tuñón se desaparecía por días por andar de fiesta, que llegaba alcoholizada al domicilio y posiblemente drogada.

En las redes sociales se viralizaron videos en los que aparentemente ella recibe droga de un hombre que la dejaba en la casa de Maribel, donde ella vivía desde el

"A Dios pido que su mamá se esfuerce en recuperarse y que, cuando eso suceda, el niño pueda regresar con ella en condiciones aptas para su sano desarrollo. Seré la más feliz de que eso suceda. Mientras tanto, en mi casa el niño permanecerá lleno de amor y cuidados de mi propia mano y asumo esta responsabilidad como ha sido desde el día que nació mi nieto”, dice el comunicado.

Por su parte, Tuñón ha negado todas las acusaciones y dijo estar lista para probarlo, además comentó que demandará también a Maribel por faltar a sus derechos como madre y a los del niño.

