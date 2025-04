Sheinbaum contra Zedillo: expondrá mañana corrupción de Fobaproa

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que a partir del 30 de abril de 2025 expondrá en su conferencia matutina detalles sobre el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), en respuesta a las críticas del expresidente Ernesto Zedillo, quien acusó al gobierno actual de destruir la democracia con la reforma judicial.

“A partir de mañana vamos a informar sobre el Fobaproba, es público. Qué fue, qué es ahora, cuánto está pagando cada mexicano, a quién se le dieron recursos que no tenían nada que ver con alguna afectación por algún incremento de su deuda, sino que más bien fue por influencias”, aseguró Sheinbaum.

Sheinbaum cuestionó la legitimidad de Zedillo para hablar de democracia, señalando que el Fobaproa, implementado durante su sexenio (1994-2000), convirtió deudas privadas en deuda pública, beneficiando a grandes empresarios mientras millones de familias perdieron sus negocios y hogares en la crisis de 1994.

“No se puede hablar tan impunemente, dice él que el Fobaproa fue revisado, ¿quién le cree? Él entra al Gobierno, avisa a un grupo de empresarios que se va a devaluar el peso, producto de esto sacan una cantidad de dinero y provoca una crisis aún mayor de la que iba a ocurrir", recordó la mandataria sobre lo ocurrido en los 90′.

Según la mandataria, el programa estuvo “plagado de corrupción” y los mexicanos aún pagan sus costos, estimados en 1.3 billones de pesos, con un saldo pendiente hasta 2042.

Sheinbaum también pidió al Banco de México transparentar la pensión vitalicia de Zedillo, reportada en 143 mil pesos mensuales, y acusó al expresidente de agravar la crisis al alertar a empresarios sobre la devaluación del peso, permitiéndoles retirar grandes sumas de dinero.

Además, criticó otros aspectos de su gobierno, como la privatización de ferrocarriles y masacres como Acteal, que nunca fueron esclarecidas.

Zedillo, por su parte, defendió el Fobaproa, afirmando que fue auditado internacionalmente, y acusó a Sheinbaum de repetir “falsedades” de López Obrador para desviar la atención de sus argumentos sobre el autoritarismo de Morena.

El conflicto escaló tras publicaciones de Zedillo en Letras Libres y Nexos, donde calificó al gobierno de Sheinbaum como un “régimen tiránico” y criticó la elección judicial del 1 de junio de 2025.

Sheinbaum replicó que la democracia se fortalece con la participación popular, no con rescates elitistas como el Fobaproa, y prometió detallar quiénes se beneficiaron indebidamente del fondo.

“Nuestros adversarios políticos, dirigentes de partidos de oposición, intelectuales que estuvieron vinculados durante años al Poder, que no pueden entender cómo es posible que ya no les hagamos caso o que el pueblo de México no les haga caso porque estuvieron como consentidos con mucho dinero durante muchos años, comentócratas de los medios, ahora la cantaleta que traen es que somos un gobierno autoritario”, expresó la mandataria el día de ayer.

