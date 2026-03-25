Liberan a acusados de proveer droga a Liam Payne previo a morir

Este miércoles, la justicia de Argentina excarceló a Braian Nahuel Paiz y Ezequiel David Pereyra, acusados de proveer cocaína a Liam Payne durante los días previos a su muerte en Buenos Aires; además, se dictaron medidas para que esperen en libertad el juicio en su contra mientras se termina la investigación.

De acuerdo con la agencia de noticias EFE, fue la jueza del caso, Karina Andrade, quien dictó la liberación de ambos jóvenes tras varios meses de prisión domiciliaria mientras avanzaba la investigación.

Por su parte, el abogado de Pereyra, Augusto Cassiau, aseguró que su cliente fue liberado después de que se descartara el peligro de fuga y la posibilidad de que amedrente a los testigos.

Sin embargo, aclaró que la jueza dispuso estrictas medidas de restricción a ambos acusados para proteger el último tramo de la pesquisa judicial en la antesala del juicio oral que deberán enfrentar.

Paralelamente, Fernando Madeo Facente, abogado de Paiz, celebró este miércoles su excarcelación a través de las redes sociales y publicó una foto de su cliente en libertad.

Paiz conoció al músico en un restaurante del barrio de Puerto Madero, donde trabajaba como camarero. Pereyra era empleado del hotel CasaSur y habría actuado como intermediario.

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