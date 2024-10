Liam Payne pasó últimas noches donando dinero

Liam Payne pasó sus últimas noches antes de su trágica muerte a los 31 años donando dinero a causas benéficas, específicamente a niños enfermos.

En los días previos al accidente que terminó con su vida, Payne había estado enviando donaciones a cuentas de GoFundMe y alentando a sus seguidores a hacer lo mismo.

En una serie de videos publicados en Snapchat, el cantante explicó que su hijo Bear, de siete años, lo inspiró a ayudar a niños en situaciones difíciles, como aquellos luchando contra el cáncer y víctimas de tiroteos escolares.

Payne, quien falleció tras caer del tercer piso de un hotel en Buenos Aires, expresó en estos videos su profunda empatía por los niños que sufrían, indicando que como padre, no podía soportar ver a un niño en dificultades.

🎥 @LiamPayne talking about how he's been trying to finish people's fundraisers on GoFundMe for the past few nights to help out children in need and encouraging people to do the same if they can. ❤️https://t.co/IJsoS0ptJz pic.twitter.com/YQne7tr5BG