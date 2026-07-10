Lin-Manuel Miranda revela cómo nació la nueva canción de 'Moana'

El compositor explicó que la canción no formaba parte del proyecto original cuando comenzó el rodaje, sino que surgió durante la producción

Más de una década después de trabajar en la música de Moana, Lin-Manuel Miranda vuelve al universo de Disney con una nueva composición para la versión de acción real de la película: Along The Way.

El compositor explicó que la canción no formaba parte del proyecto original cuando comenzó el rodaje, sino que surgió durante la producción después de una conversación con el director Thomas Kail, colaborador cercano de Miranda y responsable de esta nueva adaptación.

Miranda relató que Kail le propuso aprovechar una visita de Auliʻi Cravalho al set para crear un momento especial entre la actriz y Catherine Laga'aia, quien interpreta a Moana en la nueva versión. La idea era mostrar una conexión entre ambas generaciones de protagonistas.

"Deja de hablarme. Esa es la idea. Eso es todo. Entendido. Te llamo en una semana", recordó Miranda sobre la reacción que tuvo al escuchar la propuesta.

Tras esa conversación, comenzó a escribir la canción de inmediato y aseguró que cuando una idea es tan clara, la composición fluye con mayor facilidad.

Una historia de aprendizaje y legado

El compositor explicó que el concepto central de Along The Way gira alrededor de la hermandad, el acompañamiento y la transmisión de conocimientos entre quienes han recorrido un mismo camino.

La primera frase que escribió fue una idea sencilla: "Estás en camino. Estás en el océano", una referencia al vínculo entre personajes que comparten experiencias similares y pueden ofrecer guía a quienes comienzan una nueva etapa.

Miranda destacó que la canción encaja naturalmente dentro del universo de Moana porque la película nunca dejó de estar presente entre el público. Señaló que constantemente recibe videos de niños cantando sus canciones o presentaciones escolares inspiradas en la cinta.

El compositor reveló que una versión de Along The Way ya aparece dentro de la película, aunque de una manera diferente. Durante una escena en la que Maui enseña a Moana a navegar, la melodía puede escucharse en una versión traducida y reorquestada en tokelauano por Opetaia Foaʻi.

Miranda aseguró que Foaʻi es una pieza fundamental para mantener la autenticidad cultural de la franquicia y afirmó que la saga podría continuar mientras conserve ese vínculo musical.

"El Opetaia Foaʻi es el ingrediente secreto. Pueden hacer 'Moana 4, 5 y 6', no me necesitan. Mientras tengan Opetaia Foaʻi, será auténtico para esta música y esta cultura", señaló.

El vínculo con Thomas Kail y sus primeros pasos creativos

Miranda contó que antes de terminar una canción suele enviarle a Kail únicamente una estrofa y un coro para conocer su opinión antes de avanzar con el trabajo completo.

También recordó que muchas de sus primeras composiciones para Moana fueron creadas mientras todavía participaba en Hamilton, por lo que algunos de sus amigos y colaboradores originales ayudaron a realizar las primeras maquetas.

El compositor señaló que, para esta nueva canción, recurrió nuevamente a artistas cercanos como Phillipa Soo y Jasmine Cephas Jones para capturar la energía inicial del proyecto.

Una posible carrera rumbo al Óscar

Miranda también habló sobre la posibilidad de que Along The Way compita por una nominación al Óscar a Mejor Canción Original, categoría en la que anteriormente fue reconocido por Encanto y donde estuvo nominado por Moana.

El artista recordó que la competencia siempre es complicada y mencionó que mantiene una relación cercana con compositores como Benj Pasek y Justin Paul, ganadores del premio.

Sobre compartir una posible carrera por los premios con figuras como Taylor Swift, Travis Scott y Lady Gaga, Miranda aseguró que no suele concentrarse en las predicciones y que prefiere enfocarse en el proceso creativo.

Miranda destacó que una de las mayores fortalezas de la nueva versión de Moana es la participación de cientos de artistas y colaboradores de las islas del Pacífico que ayudan a representar su cultura en pantalla.

El compositor comparó la experiencia con su trabajo en In the Heights, al recordar que durante el rodaje pudo ver cómo los integrantes del elenco celebraban su propia cultura a través de la música y la danza.

Además de su regreso a Moana, Miranda confirmó que terminó el rodaje de su próxima película, Octet, y que actualmente trabaja en la edición del proyecto.

El filme será un musical a capela en el que los actores también funcionan como intérpretes musicales, una experiencia que Miranda calificó como un nuevo desafío creativo.