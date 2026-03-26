Honrará Disney las trayectorias de Dwayne Johnson y Anne Hathaway

Este jueves Disney anunció que los actores que han impactado y ayudado a la evolución del estudio serán homenajeados como "Leyendas Disney 2026".

Según información revelada por el medio Deadline, artistas como Bob Iger, Dwayne Johnson, Anne Hathaway y Jerry Bruckheimer son algunas de las estrellas que formarán parte de esta gala, la cual es considerada como el máximo honor dentro de la compañía del ratón más famoso del mundo.

En esta ceremonia se distingue a figuras que han contribuido de manera significativa al legado creativo, empresarial y cultural de la compañía a lo largo de los años.

Para este evento, Bob Iger será homenajeado por su papel clave como ex CEO de Disney, período en el cual lideró a la compañía durante las adquisiciones estratégicas como Pixar, Marvel y Lucasfilm.

En el terreno actoral, Dwayne Johnson y Anne Hathaway serán reconocidos por su trabajo en la industria, además de sus contribuciones a franquicias y personas con las que han marcado distintas generaciones dentro del universo de Disney.

Por su parte, Jerry Bruckheimer recibirá el honor por su trayectoria como uno de los productores más influyentes de Hollywood, responsable de franquicias clave como Piratas del Caribe, que han sido fundamentales para el éxito comercial del estudio.

Otros nombres que figuran en la lista para ser reconocidos en dicho evento son Susan Egan, Alan Tudyk y los Jonas Brothers, además del compositor Lin-Manuel Miranda, quien será reconocido por "su innovadora composición de canciones para los clásicos modernos de Disney".

La gala será el próximo 16 de agosto durante la convención D23 en California.

El D23 es un evento que reúne a fans de todo el mundo y funciona como escaparate tanto del futuro de la compañía como de su legado.

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