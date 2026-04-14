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Escena

Lin-Manuel Miranda revela elenco estelar para ‘Octet’

Amanda Seyfried, Gaten Matarazzo y Rachel Zegler encabezan la adaptación cinematográfica del musical a cappella sobre adicción digital

  • 14
  • Abril
    2026

El actor Lin-Manuel Miranda dio a conocer el reparto de su próxima película, la adaptación cinematográfica de Octet, un ambicioso proyecto que reúne a figuras destacadas del cine, la televisión y el teatro musical.

El elenco estará encabezado por Amanda Seyfried como Jessica y Rachel Zegler como Velma, acompañadas por Sheryl Lee Ralph (Paula), Phillipa Soo (Karly), Gaten Matarazzo (Toby), Jonathan Groff (Henry), Tramell Tillman (Marvin) y Paul-Jordan Jansen (Ed).

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Un musical íntimo sobre la era digital

La cinta estará basada en el musical a cappella creado por Dave Malloy en 2019, que gira en torno a un grupo de apoyo para personas con adicción a internet, explorando temas como la desconexión emocional en la era digital.

Malloy también participará en el guion de la película, lo que garantiza fidelidad al material original.

Miranda explicó que buscó intérpretes con habilidades más allá del lucimiento individual.

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“No solo deben brillar en solitario, sino disfrutar apoyando a quien está en el centro”, señaló, destacando la importancia del trabajo coral en la historia.

Entre los seleccionados hay actores con fuerte vínculo con el teatro musical, incluidos antiguos compañeros del director en Hamilton, como Phillipa Soo y Jonathan Groff.

Un proyecto personal

La película marcará el segundo largometraje de Miranda como director, tras Tick, Tick... Boom!, que fue aclamada por la crítica y le valió una nominación al Oscar a Andrew Garfield.

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El cineasta reconoció que este nuevo proyecto tiene un fuerte componente personal.

“Aunque no escribí Octet, refleja muchas cosas con las que lucho a diario”, confesó.

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El anuncio del elenco se realizó a través de una hoja de inscripción del primer día de ensayos, donde quedaron confirmados los ocho protagonistas que darán vida al núcleo de la historia.

Miranda aseguró que su principal objetivo en esta etapa inicial es que la música “penetre en la mente y el cuerpo del elenco”, para posteriormente construir la película de forma colectiva.

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“Llego con muchas ideas, pero no con todas las respuestas; las encontraremos juntos”, afirmó.


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