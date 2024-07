¡Listos para iniciar! Se acerca nueva temporada de La Academia

Como no hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla, La Academia está a punto de reabrir sus puertas y darle la bienvenida a una nueva generación de alumnos, quienes llegarán dispuestos a hacer realidad su sueño de convertirse en cantantes.

A partir del domingo, a las 20:00 horas, los aspirantes a artistas iniciarán un capítulo que los marcará para siempre, pues estar en la escuela de alto rendimiento del programa les cambiará la vida.

Para su formación integral, los maestros, liderados por Héctor Marínez, y el panel de críticos, en el que estarán Chiquis, Lola Cortés, Espinoza Paz y Arturo López Gavito, están listos para prepararlos en su camino a la fama.

Jaime Camil, quien conducirá cada noche de conciertos, será quien les ofrezca soporte y apoyo ante las emociones que surgan antes y después de cada una de las actuaciones de los alumnos, que aún no se dan a conocer.

Como se trata de una preparación exhaustiva, los estudiantes están en internamiento, en una casa y una escuela preparada por TV Azteca exclusivamente para ello.

La Academia cuenta con varias secciones de primera calidad y tecnología, entre ellas un área de montaje vocal totalmente equipada para que los académicos trabajen junto con su maestro para poder desarrollar e interpretar las canciones en cada concierto.

El horario de clases de los académicos será de lunes a viernes de las 7:00 a las 18:00 horas, posteriormente a las 22:00 habrá un enlace para el programa La Academia: Camino a la Fama.

Todo lo que suceda durante el día quedará registrado ante las cámaras y podrá verse a través de internet, en las distintas plataformas de TV Azteca y en laacademia.tv, lo que mostrará a los alumnos tal cual son.

