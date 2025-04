Tripulación de SpaceX exploran con éxito los polos terrestres

La misión Fram2, la primera misión espacial tripulada de SpaceX en explorar los polos terrestres, logró un amerizaje exitoso este viernes 4 de abril frente a la costa de California, en el Océano Pacífico, a las 09:19 horas.

Tras completar cuatro días en órbita a bordo de una cápsula Crew Dragon, la tripulación regresó a la Tierra.

Splashdown of Dragon and the @framonauts confirmed – welcome back to Earth @satofishi , @astro_jannicke , @rprogge , and @Icetrek ! pic.twitter.com/nkWzqenf9Q

La misión despegó el 31 de marzo desde el Centro Espacial Kennedy en Florida, impulsada por un cohete Falcon 9.

Durante su trayectoria en una órbita polar, a una altitud de entre 425 y 450 kilómetros, los cuatro tripulantes, liderados por el empresario maltés Chun Wang, junto a la noruega Jannicke Mikkelsen, la alemana Rabea Rogge y el australiano Eric Philips, sobrevolaron las regiones polares de la Tierra por primera vez en la historia de los vuelos espaciales tripulados.

The hatch is open and the crew will now begin their unassisted exit from Dragon in support of a research study pic.twitter.com/ui3hHhHEUP