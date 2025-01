Llega a cines la película de Bob Dylan: 'Un completo desconocido'

La llegada de un joven Bob Dylan a principios de los años 60 a Nueva York, destinado a cambiar la música en Estados Unidos con su guitarra y talento, es lo que narra la cinta Un completo desconocido, que desde esta semana llega a las pantallas con Timothée Chalamet dando vida al músico así como ocho nominaciones al Óscar, incluyendo Mejor Actor, Mejor Película y Mejor Director.

La cinta dirigida por James Mangold, quien escribió el guion junto a Jay Cocks, está basada en el libro de Elijah Wald publicado en el 2015: Dylan Goes Electric! Newport, Seeger, Dylan, and the Night That Split the Sixties.

“Esta es una película trata claramente sobre un artista en evolución. Es una interpretación. No es un acto definitivo. Y creo que James Mangold siempre tuvo una visión muy clara de eso”, dijo Chalamet. “Esto es más una fábula, sin embargo también es la película biográfica de Bob Dylan”.

James Mangold decidió que para la cinta Chalamet cantaría todas las canciones, esto para lograr una mejor interpretación de Dylan, lo que generó dudas y retractores.

“Les dije ‘¿cómo harían que Timmy hablara con su voz y luego cantara con esa voz, solo desde un nivel técnico simple, parecería un muñeco de ventrílocuo?’.

Aprendí de las películas de acción, que los musicales tienen que avanzar en la acción y la historia tiene que avanzar en la canción”, dijo el cineasta, recalcando que esto mismo hizo con Joaquín Phoenix y Reese Witherspoon en Johnny y June: Pasión y locura, lo que les valió nominaciones y premios Óscar.

Por su parte, Dylan, multipremiado con el Grammy y ganador del Nobel de Literatura y el Pulitzer por sus letras, leyó el guion y dio un poco de feedback a Mangold, además “aprobó” a Chalamet vía X en diciembre, previo al estreno en Estados Unidos: “Timmy es un actor brillante, así que estoy seguro que será completamente creíble como yo, o como un yo más joven, como otro yo”.

