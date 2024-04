Llega a Corea polémica historia de Karla Panini con Karla Luna

La historia de amistad y traición entre Karla Panini y la fallecida Karla Luna trasciende fronteras y ahora es conocida en Corea del Sur.

Y no, no se trata de una película o serie inspirada en la vida real, sino de una youtuber coreana quien es fan de un dorama llamado "Marry my husband" (Cásate con mi esposo), y descubrió que en la vida real existía una historia similar.

Después de investigar todo lo relacionado con las protagonistas, también conocidas como 'Las lavanderas', se encargó de dar a conocer la historia a sus seguidores que tanta polémica continúa generado en México.

La historia de Karla Panini es un verdadero K-Drama (Drama coreano) de la vida real, dijo la youtuber Stephanie Soo al comienzo del video.

La influencer mostró cómo comenzó la amistad a partir de los personaje de "Las lavanderas" y el éxito que alcanzaó este concepto de comedia a nivel nacional e internacional.

Conmovió a los seguidores al narrar cuando Karla Luna enfrentó una batalla contra el cáncer y cómo surgieron problemas en su matrimonio, mismos que le contaba a Karla Panini quien le mostraba en todo momento su apoyo.

Pero cuando narró que la 'lavandera morena' descubrió que su esposo le era infiel con su mejor amiga y la enfrentó con pruebas (mensajes de texto de un celular), la influencer reaccionó con gran sorpresa.

Lo que más consternación le generó fue cuando reveló que presuntamente Karla Panini le pedía al esposo de Karla Luna, Americo Garza, que tratara mal a su pareja y le quitara todo apoyo económico.

"Esto me lleva a pensar que Panini sí está muy enferma, se siente como si estuviera haciendo todo esto, porque odia a Luna", dijo un hombre que acompaña a Stephanie en el video.

Por su parte, la youtuber compartió la misma opinión de su compañero respecto a Karla Panini.

"Ella (Panini) sólo quiere todo lo que es Luna y luego también creo que ella es muy insegura en comparación con Luna, porque todo esto es como si estuviera enferma, como si ella ella se excitara con que el esposo de Luna al saber que la trataba mal".

Stephanie Soo, señaló que Karla Luna perdonó a su amiga y su esposo antes de morir el 28 de septiembre de 2017.

"Sólo espero que envejezca como un vaso al sol durante 10 meses. Espero que su piel se ponga crujiente y arrugada y ninguna cantidad de terapia de luz roja pueda solucionarlo. Espero que cada vez que entre por una puerta su camisa quede atrapada en la manija de la puerta. Espero que su café de la mañana siempre sea un poquito demasiado caliente y así lo deje reposar y luego al siguiente sorbo esté frío", fueron los deseos que expresó la youtuber a Panini.

Y finalizó diciendo: "Esa es la historia de Karla Panini, la amante de la nación y nadie nunca dejarán que lo olvide que ella es la mujer más odiada en México".

Los seguidores no tardaron en reaccionar en la cuenta de Instagram de la también locutora regia.





Comentarios