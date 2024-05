Dejan Carretera Nacional saturada; urgen alternativas viales

Una reducida vía llena de baches, y una avenida que formaba parte de un proyecto que jamás se concluyó, son las únicas alternativas a la saturada Carretera Nacional para el sur de Monterrey.

Es el Antiguo Camino a Villa de Santiago, y la avenida Paseo del Acueducto, las dos “opciones” que los habitantes lamentan tener solamente.

Durante un recorrido, El Horizonte constató como ambas distan de ser rutas óptimas para evitar la congestionada vía federal.

Y es que, por ejemplo, la mayor parte del Antiguo Camino tiene apenas un solo carril para cada sentido de la circulación.

De los 7 kilómetros que mide, en cuatro, los automovilistas deben transitar lentamente uno detrás de otro por la falta de espacio.

Por si fuera poco, existen tramos con pavimento en malas condiciones, pues imperan profundos baches, grietas y falta la pintura en la delimitación entre ambos sentidos de la circulación.

En tanto, los habitantes de la zona de sur ver sin esperanza el eterno proyecto de ampliar la avenida Paseo del Acueducto para desfogar el tránsito de Garza Sada y la Nacional.

Planteado hace décadas, y retomado en discurso por la actual administración estatal en enero pasado, la obra conectaría aquella vía con Fundadores e iría por detrás de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.

Aunque se anunció como uno de los proyectos de cara al Mundial de Futbol 2026, todavía no se da información sobre el arranque de la conexión.

“Faltan muchas alternativas, un paso a desnivel, un paso alto, un segundo piso, vías alternas, porque lugares desocupados hay”, consideró Rogelio Barajas.

Ante la falta de estrategias viales en la zona, los vecinos lamentan sentirse condenados a utilizar una ruta en constante saturación.

“Ya no podemos sacarle la vuelta, no hay como un atajo que nosotros digamos ‘vámonos por acá y es más rápido’, no existe”, lamentó Patricio Elizondo.

Quienes no van tan al sur incluso optan por evitar la Carretera a través de las colonias aledañas, aunque implique un laberíntico recorrido.

“Yo mejor luego me voy por San Ángel, por arriba, por todos los cerros y así llegó hasta Esfera, pero como quiera se batalla porque pasas entre las colonias”, dijo Gustavo Rangel.

El miércoles, El Horizonte publicó cómo los escasos e inoperantes retornos de la Carretera Nacional son solo la punta del iceberg del abandono en la vía federal.



Privatización de vialidades es el origen del fracaso

Las inversiones del proyecto vial de la zona de La Rioja fueron financiadas en su mayoría por un organismo federal, pero también por un particular, lo que permitió que el centro comercial Esfera se viera favorecido al forzar a los automovilistas a ingresar a sus instalaciones para poder retornarse.

Las obras se realizaron entre 2009 y 2013 para facilitar la creciente carga vehicular que se intensificaría con el inicio de operaciones del centro comercial construido en la Carretera Nacional, a la altura de la colonia La Rioja.

Aunque la responsabilidad de liderar el proyecto y visión de largo plazo corría a cargo del municipio, este trasladó la responsabilidad financiera a la empresa inmobiliaria Organización Ramírez presidida por Eduardo Ramírez Díaz que a través de su filiar Citelis ya construía el centro comercial con uso de suelo mixto, para que construyera las vialidades paralelas.

Y cuento al sistema de retornos el proyecto corrió a cargo de la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), dependencia que con una inversión de $34 millones de pesos construyó el puente que permitiría a los automovilistas retornarse en esa zona.

Para esta obra ejecutada en 2009, la dependencia federal retiró media docena de pinos sin reportar la reposición de estos y la operación corrió a cargo de la empresa Constructora Moyeda del empresario Arturo Moyeda.

En tanto, la obra de la vialidad contigua a donde ahora se ubica el centro comercial Esfera City Center fue ejecutada en 2013 por Organización Ramírez. Su proyecto vial fue crear una prolongación para facilitar el acceso y salida, la calle Cervera del río, que conectaba la carretera Nacional con la calle antiguo camino a Villa de Santiago.

La entonces administración municipal de Monterrey era encabezada por Margarita Arellanes, quien dio paso para que la inmobiliaria implementase la solución vial pública.

La primera etapa de Esfera City Center contó con una inversión de $1,500 millones de pesos.

Con información de David Cázares y Liliana Cavazos.

