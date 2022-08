Llega 'Daemon Targaryen' a México

Matt Smith y Fabien Frankel visitaron la Ciudad de México para presentar el primer capítulo de 'House of the Dragon'

Los actores británicos Matt Smith y Fabien Frankel visitaron la Ciudad de México para presentar el primer capítulo de la nueva serie de la saga de George R.R. Martin, "House of the Dragon" ("La casa del dragón"), ambientada 200 años antes de los acontecimientos de "Game of Thrones" ("Juego de Tronos").

Para ambos era su primera visita a la capital mexicana y, en el caso de Frankel, se había enterado apenas un par de días antes que viajaría a México, donde estuvo acompañado por su hermano Max.

"Me siento como en un sueño ahora", dijo Frankel el viernes en un conversatorio de la serie.

Los actores expresaron interés en visitar los canales de Xochimilco y estuvieron en la alfombra roja y coctel de la premiere en el antiguo Colegio de San Ildefonso, un edificio colonial en el corazón del Centro Histórico con paredes de cantera que recordaban a los propios de la serie.

Adelantaron que en esta producción, que se estrena el 21 de agosto en el servicio de streaming HBO Max, se conoce mucho más de la familia domadora de dragones Targaryen, en la que hay mucha tensión por saber quién será el heredero al trono.

"La dinámica familiar de los Targaryen es muy, muy complicada", dijo Smith. "Pero al mismo tiempo son una familia normal".

"Desde fuera son una familia bastante dañada", agregó Frankel.

"Sí, necesitan mucha terapia", concedió Smith.

Una característica de los Targaryen, agregó Smith, quien da vida al príncipe Daemon Targaryen, es que tienen un lado luminoso y un lado oscuro muy contrastado.

"Existe la teoría de que, cuando nace un Targaryen, puedes lanzar una moneda y de un lado hay grandeza y del otro lado hay locura. En el caso de Daemon, la moneda sigue en el aire", dijo. "Creo que de la grandeza y de esa locura se heredan muchas cosas... pero creo que lo que sí se hereda es una violencia despiadada, para ser honestos, entre los Targaryen".

Frankel, por su parte, interpreta al noble Criston Cole, quien no es de los Targaryen, pero sí está muy cerca de ellos.

"Se vuelve una parte muy integral del ascenso al poder de los Targaryen", dijo.

Ambos actores llegaron a la serie con varios títulos previos en su trayectoria y con experiencia en teatro. Smith fue conocido por millones interpretando al príncipe Felipe de Inglaterra en la serie de Netflix "The Crown", y también ha actuado en "Doctor Who" como el famoso doctor, así como en las películas "Pride and Prejudice and Zombies" ("Orgullo + Prejuicio + Zombis") y "Morbius".

Frankel es hijo del fallecido actor británico Mark Frankel y entre sus créditos destacan la miniserie "The Serpent" ("La Serpiente") y la película próxima a estrenarse "Venice at Dawn". Después de saber que tenía su papel en "House of the Dragon", dijo que festejó tomando tequila y hablándole a su mamá.

El primer capítulo no decepcionará a los fans de "Game of Thrones": tiene dragones, pelucas rubias y duelos sangrientos.

"Puedes esperar mucha violencia y mucho amor y creo que eso es la esencia de la serie, creo que se trata de violencia y amor al final de cuentas", dijo Frankel.

Para ambos, parte del secreto del éxito de "House of the Dragon" es que tienen unos cimientos excelentes con los libros de George R.R. Martin.

"Hay ciertos temas que hacen que todos se identifiquen", dijo Frankel. "La mayoría de la gente tiene una familia, la mayoría de la gente se enamora, la mayoría de la gente siente furia y ansiedad, y él escribe personajes que sienten esas cosas".

"Escribe personajes geniales, hay una enorme profundidad y riqueza en el mundo que construye y creo que toma parte de la historia (real), creo que toma cosas de eventos históricos literales y le agrega una capa de fantasía y en ese proceso ocurre algo mágico, es un escritor maravilloso", agregó Smith.

A una pregunta sobre si tenía en mente a Daenerys Targaryen, la Madre de Dragones inmortalizada por Emilia Clarke en "Game of Thrones", al momento de interpretar a su personaje, Smith dijo que definitivamente no.

"No lo pensé para nada porque Daenerys es mi tatara, tatara, tatara, tatara... sobrinanieta o nieta, lo que sea que es", dijo.

Sí están conscientes, e incluso celebran, que su serie llegue en un momento en el que hay muchas producciones populares de fantasía y ciencia ficción, a diferencia de cuando "Game of Thrones" se estrenó hace más de una década.

"Estamos muy emocionados por ver 'Lord of the Rings' ('El señor de los anillos')", dijo Frankel sobre "The Rings of Power", que al igual que "House of the Dragon" tuvo una presentación recientemente en la convención de cultura pop Comic-Con. "Pudimos conocer a parte del elenco en la Comic-Con. Fue una sensación agradable, ellos estaban emocionados por nuestra serie y nosotros estábamos emocionados por la suya".

"Por lo menos en la superficie", agregó Smith con humor británico. "Pero sí estamos".

Con información de AP