Llegará Green Day al Corona en la Ciudad de México

Ya se anunció el cartel oficial de la edición número 13 de uno de los eventos más esperados del año: el Corona Capital, que en esta ocasión tendrá en su elenco a Green Day.

Se va a realizar el tercer fin de semana del mes de noviembre, del viernes 15, al domingo 17 del mes, en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, en la alcaldía Iztacalco de la Ciudad de México.

Además de la actuación de Green Day, la primera noche, Paul McCartney fue el designado para cerrar el evento, mismo que también incluirá la actuación de Toto, Zedd, Air Ye, Shawn Mendes, Melanie Martinez, New Order, Queens of the Stone Age, Empire of de Sun y Bar Italia, entre otros.

