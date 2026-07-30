La plataforma de streaming acordó con AMC Global Media los derechos de transmisión por $500 millones de dólares con una vigencia de cinco años

Inicio / Escena / Llegará universo de 'The Walking Dead' a Netflix desde 2027

Netflix incorporará a partir de 2027 el universo completo de "The Walking Dead", luego de alcanzar un acuerdo de distribución con AMC Global Media valuado en $500 millones de dólares y con una vigencia de cinco años.

El convenio permitirá que la plataforma reúna la serie original y todos sus spin-offs, aunque la disponibilidad variará por país conforme expiren los contratos de licencia actualmente vigentes.

Con este acuerdo, Netflix ampliará la presencia internacional de una de las franquicias televisivas más exitosas de los últimos años.

Incluirá más de 370 episodios

El catálogo contemplará un total de 371 episodios, distribuidos entre la serie principal y sus producciones derivadas.

Entre los títulos que llegarán a la plataforma se encuentran "Fear the Walking Dead", "The Walking Dead: Daryl Dixon", "The Walking Dead: Dead City", "The Walking Dead: The Ones Who Live", "The Walking Dead: World Beyond" y "Tales of The Walking Dead".

AMC precisó que cada producción estará disponible en diferentes fechas, dependiendo del vencimiento de los acuerdos de transmisión existentes en cada mercado.

Acuerdo amplía la distribución internacional

El convenio también permitirá que AMC+ incorpore por primera vez la serie original a su catálogo, mientras que Netflix extenderá la disponibilidad de la franquicia a mercados como Reino Unido, Italia, Australia y Nueva Zelanda, entre otros.

En Estados Unidos, Netflix mantiene la distribución de la serie desde 2011, relación comercial que ahora se amplía con la incorporación del resto del universo de la franquicia.

Empresas destacan la alianza

Lori Conkling, vicepresidenta de Licencias de Netflix, señaló que la serie continúa atrayendo nuevos espectadores y destacó que el acuerdo permitirá acercar todo el universo de "The Walking Dead" a una audiencia global.

Por su parte, la directora ejecutiva de AMC Global Media, Kristin Dolan, afirmó que la alianza crea un destino global para toda la franquicia, al reunir todas las series y episodios bajo una misma plataforma, además de fortalecer la colaboración entre ambas compañías.