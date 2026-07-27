María José anunció el lanzamiento de 'Respirar', el primer sencillo de su próximo álbum 'Alma de mujer', proyecto que llegará en marzo de 2027

Inicio / Escena / María José estrena ‘Respirar’ y adelanta disco 'Alma de mujer'

María José abrió un nuevo capítulo en su carrera musical con el lanzamiento de "Respirar", el primer sencillo de "Alma de mujer", álbum con el que buscará mostrar una faceta más íntima, madura y emocional de su interpretación.

La cantante presentó el tema como la carta de presentación de una producción que verá la luz en marzo de 2027 y que promete convertirse en una de las apuestas más personales de su trayectoria reciente.

Una canción sobre cerrar ciclos y volver a empezar

"Respirar" retrata el instante en que una relación llega a su fin y obliga a reconstruirse desde las emociones más profundas.

La canción describe cómo un amor roto deja atrás recuerdos, heridas y aprendizajes, pero también abre la puerta a una nueva etapa marcada por la fortaleza y la transformación personal.

Dicha propuesta gira en torno a la idea de renacer después de una pérdida emocional, convirtiéndose en un mensaje de resiliencia para quienes han tenido que comenzar de nuevo tras una historia importante.

Con una interpretación cargada de sensibilidad, María José busca conectar con quienes han enfrentado una ruptura y han encontrado la fuerza para seguir adelante.

El espíritu de Alma de mujer

La intérprete explicó que este nuevo proyecto pretende reflejar distintas facetas femeninas a través de canciones que combinan fuerza, autenticidad, serenidad y elegancia.

Alma de mujer apuesta por historias cercanas, emociones reales y experiencias con las que muchas personas podrán identificarse.

En ese contexto, "Respirar" funciona como una declaración de principios sobre el tono que tendrá el álbum: canciones que hablan de crecimiento personal, independencia emocional y nuevos comienzos.

Aureo Baqueiro lidera la producción

El sencillo cuenta con la producción de Aureo Baqueiro, uno de los productores más reconocidos de la música latina y colaborador habitual de importantes figuras del pop en español.

Su participación aporta una sonoridad moderna sin perder el sello romántico que ha caracterizado buena parte de la carrera de María José.

La combinación entre la interpretación de la cantante y la producción musical busca potenciar el mensaje emocional de una canción construida alrededor de la superación y la fortaleza interior.

Mientras prepara el lanzamiento completo de "Alma de mujer", María José también continúa con su actividad en los escenarios.

La artista se presentará los próximos 6 y 7 de agosto en la Ciudad de México, como parte de su gira "Ahora o Nunca", una serie de conciertos con la que ha recorrido distintos puntos del país.