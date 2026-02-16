Podcast
escena_logan_paul_8d7ab32547
Escena

Logan Paul vende su carta Pokémon por $16,5 millones de dólares

El nuevo dueño de la carta se trata de A.J. Scaramucci, un capitalista de riesgo e hijo del exdirector de comunicaciones de la Casa Blanca, Anthony Scaramucci

  • 16
  • Febrero
    2026

El streamer y luchador profesional de la WWE, Logan Paul, volvió a establecer un récord mundial, ahora el del precio de subasta de una tarjeta coleccionable.

Se trata de la tarjeta Pokémon Pikachu Illustrator, la cual, en el gremio de coleccionistas de cartas de este anime, es considerada como un “santo grial”, y que fue vendida este lunes por 16.5 millones de dólares en Goldin Auctions después de una puja que duró 41 días.

Logan Paul compró dicha carta en 2021 por 5.2 millones de dólares, un récord Guinness hasta ese momento.

Tarjeta alcanzó valor histórico en el mercado coleccionable

Tras su compra, la estrella de las redes sociales le añadió un collar de diamante y un estuche personalizado.

Uno de los momentos más recordados de su relación con esta tarjeta fue durante su participación en WrestleMania 38 en 2022.

Guinness confirma nuevo récord mundial

La adjudicadora de Guinness World Records, Sarah Casson, estuvo presente el lunes para el cierre de la subasta, el cual se transmitió en vivo por YouTube, y confirmó que el precio fue un récord no solo para una tarjeta Pokémon, sino para cualquier tarjeta coleccionable vendida en subasta.

El ganador de la subasta se trata de A.J. Scaramucci, un capitalista de riesgo e hijo del exdirector de comunicaciones de la Casa Blanca, Anthony Scaramucci.


