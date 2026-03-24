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Emily Bader y Logan Lerman lideran reboot de '13 Going on 30'

El clásico romántico de los 2000, 13 Going on 30. La plataforma Netflix prepara un reboot de la historia protagonizado por Emily Bader y Logan Lerman

  • 24
  • Marzo
    2026

El clásico romántico de los 2000, 13 Going on 30, tendrá una nueva vida en streaming. La plataforma Netflix prepara un reboot de la historia protagonizado por Emily Bader y Logan Lerman, con la participación de Jennifer Garner como productora ejecutiva.

La película original, estrenada en 2004, se convirtió en un referente de la comedia romántica fantástica al contar la historia de Jenna Rink, una adolescente que, tras pedir un deseo, despierta convertida en una mujer de 30 años con una vida aparentemente perfecta, pero emocionalmente caótica.

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En esta nueva versión, los detalles de la trama se mantienen bajo reserva, aunque se espera una actualización del concepto para conectar con nuevas audiencias, manteniendo la esencia emocional que convirtió a la historia en un fenómeno cultural.

El proyecto estará dirigido por Brett Haley, quien recientemente trabajó en adaptaciones para la misma plataforma, y contará con un guion a cargo de Hannah Marks, con revisiones de Flora Greeson.

Jennifer Garner vuelve al universo que la lanzó al éxito

Uno de los elementos más destacados del reboot es el regreso de Jennifer Garner, quien interpretó a Jenna en la cinta original.

Aunque no retomará su papel frente a cámaras como protagonista, su rol como productora ejecutiva representa un puente directo entre ambas versiones.

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El director Brett Haley reconoció la importancia de su participación al señalar que la actriz fue clave en lo que hizo especial a la película original, además de subrayar la responsabilidad de reinventar una historia tan querida por el público.

Un nuevo elenco para una historia atemporal

El reboot estará encabezado por Emily Bader, quien dará vida a la protagonista, y Logan Lerman, conocido por su trayectoria en cine y televisión.

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La producción busca recrear la química que en su momento lograron Mark Ruffalo y Garner, quienes dieron vida a una de las parejas más recordadas del género.

Un fenómeno que sigue vigente

Desde su estreno, 13 Going on 30 recaudó cerca de 100 millones de dólares a nivel mundial y se consolidó como un clásico generacional, manteniéndose vigente gracias a su mezcla de comedia, romance y fantasía.

Su impacto ha trascendido el cine, con adaptaciones teatrales y una fuerte presencia en la cultura pop, lo que explica el interés de Netflix por reinventar la historia para nuevas audiencias.

Aunque aún no hay fecha de estreno confirmada, el anuncio del proyecto ha generado expectativa entre los seguidores del filme original, quienes ven en esta nueva versión una oportunidad para revivir la historia desde una perspectiva contemporánea.


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