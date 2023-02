Los Jonas Brothers llegarán a Broadway en marzo

La banda de hermanos Kevin, Joe y Nick Jonas lanzaron una nueva canción, y con ello, también dan a conocer su participación en Broadway.

Los Jonas Brothers lanzaron un nuevo sencillo 'Wings' y revelaron que retrasan el lanzamiento de su próximo disco 'The Album', ya que se estrenará ahora el 12 de mayo, en lugar del día 05 de ese mismo mes.

Aunado a estas sorpresas, también anunciaron que tendrán cinco fechas en Broadway el próximo mes.

Kevin, Nick y Joe Jonas dieron a conocer que se presentaran en el Teatro Marquis, esto como un retorno a los escenarios, luego de concentrarse en un álbum diferente. Están programados para estar en Broadway del 14 al 18 de marzo.

Sus anteriores producciones incluyen 'Jonas Brothers', 'A Little Bit Longer', 'Lines, Vines and Trying Times', 'Happiness Begins' y su próxima colección que saldrá en mayo, llamada simplemente “The Album”.



Los hermanos lanzaron la canción 'Wings' de 'The Album', que está siendo producido por Jon Bellion.

Nick Jonas no es ajeno a Broadway, ya que protagonizó 'How to Succeed in Business Without Really Trying' en 2012, así como papeles en 'Annie Get Your Gun', 'Beauty and the Beast' y 'Les Misérables'.

Él y su esposa, Priyanka Chopra Jonas, ayudaron a producir la obra de teatro de corta duración, en 2021 'Chicken & Biscuits'.