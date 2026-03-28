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Lucero celebra 46 años de trayectoria con show inolvidable

Durante el concierto, la intérprete realizó un recorrido por distintas etapas de su carrera, combinando baladas, pop y regional mexicano

  • 28
  • Marzo
    2026

La cantante Lucero celebró 46 años de carrera con un concierto en la CDMX, donde logró una conexión total con su público en una noche marcada por la emoción y la nostalgia.

La llamada “Novia de América” presentó un espectáculo especial como parte de su gira Siempre Contigo, un show enfocado en agradecer a sus seguidores por acompañarla a lo largo de su trayectoria artística.

¿Qué canciones interpretó durante la noche?

Durante el concierto, la intérprete realizó un recorrido por distintas etapas de su carrera, combinando baladas, pop y regional mexicano, en una presentación que evocó distintos momentos de su historia musical.

♬ sonido original - oscarurbina1803

El público respondió con entusiasmo, coreando cada tema y demostrando el vínculo construido a lo largo de los años con la artista, en una velada que destacó por la cercanía con sus fans.

¿Qué representa este concierto en su trayectoria?

Con este concierto, Lucero reafirmó su vigencia y su lugar como una de las figuras más reconocidas del espectáculo en México, consolidando una carrera que se ha mantenido activa por más de cuatro décadas.


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