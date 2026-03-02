Podcast
Revela Lucero que casi muere en 2004 en una presentación

La cantautora mexicana reveló que durante la presentación de su álbum 'Cuando sale un Lucero', un confeti metálico la asfixió cuando estaba embarazada

  • 02
  • Marzo
    2026

Lucero estuvo a punto de morir tras casi asfixiarse en 2004.

La cantautora mexicana reveló que, durante la presentación de su álbum "Cuando sale un Lucero" en 2004, estuvo a punto de asfixiarse en una transmisión en vivo mientras estaba embarazada de Lucerito Mijares.

Lucero mencionó que durante la presentación del proyecto, un pedazo de confeti metálico cayó y terminó en su garganta, impidiéndole respirar correctamente mientras el programa seguía al aire.

Tras este incidente, la cantante explicó que, en medio del pánico, decidió girar y quitarse el papel de la boca, olvidando la presencia de las cámaras para intentar salvarse.

“Me voy a morir al aire embarazada”, fue lo que pasó por su mente durante el evento, según su testimonio.

Al final, logró sacar el objeto, aunque el susto marcó su actitud ante espectáculos con efectos especiales.

“Me dio mucho susto y a la fecha, cuando veo confetis en los eventos, yo hago (cierra la boca)”, admitió la cantante sobre las secuelas de aquel momento.

A pesar de que es una anécdota fuerte, Lucero la compartió con humor, aunque confesó que el episodio la llevó a ser más precavida con los efectos que se utilizan en las presentaciones.


