Lupillo Rivera confiesa porqué terminó con Belinda

El cantante de regional mexicano, Lupillo Rivera, volvió a ser tema de conversación tras revelar, por primera vez, los detalles más íntimos de su relación con Belinda.

En su libro Tragos Amargos, el intérprete confesó que el motivo de la ruptura con la estrella del pop habría sido una supuesta infidelidad.

La revelación desató una ola de comentarios en redes sociales, reviviendo una de las historias de amor más enigmáticas del espectáculo.

Durante una entrevista en el programa de radio La Buena Vibra, Rivera aseguró que lo que sintió al conocer a Belinda fue “amor a primera vista”. “Mi primer impacto al verla fue un flechazo (…) yo estaba soltero y fue un amor que tenía que domar como fuera”, recordó.

Sin embargo, la relación llegó a su fin cuando un programa de espectáculos difundió una imagen de Belinda a bordo de un avión junto a otro hombre.

Esa fotografía, dijo, fue el detonante.

“Para mí se terminó inmediatamente. Yo dije: ‘Ok, no hay problema, échale ganas y Dios te bendiga’”, relató con nerviosismo.

El llamado Toro del Corrido aclaró que nunca buscó aprovechar la relación como estrategia publicitaria y precisó que el noviazgo duró cerca de un año.

“A lo que yo viví fue una situación muy hermosa, la traté con mucho cariño”, concluyó.

