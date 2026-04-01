Lupillo Rivera anuncia compromiso con Tania Pimentel

El cantante de regional mexicano Lupillo Rivera vuelve a colocarse en el centro de la atención mediática tras confirmar su relación con la modelo dominicana Tania Pimentel, con quien inició un romance a finales de 2025.

Relación avanza con exposición en redes

Desde entonces, la pareja ha compartido distintos momentos juntos, dejando ver una relación sólida que, pese a las críticas, ha avanzado rápidamente y con gran exposición en redes sociales.

Este 1 de abril, la pareja sorprendió al anunciar oficialmente su compromiso, noticia que fue revelada en un programa de televisión.

Propuesta romántica sorprende a seguidores

De acuerdo con la información, el cantante le propuso matrimonio a Pimentel de una forma romántica, colocando el anillo dentro de un pastel, lo que generó gran expectativa entre sus seguidores y confirmó que la relación dio un paso importante rumbo al altar.

Con este anuncio, Lupillo Rivera y Tania Pimentel consolidan su historia de amor en una nueva etapa, demostrando que su relación va en serio.

Reacciones por rapidez del romance

Aunque aún no han dado detalles sobre la fecha de la boda, la noticia ya ha generado reacciones en el mundo del espectáculo, donde muchos destacan la rapidez con la que evolucionó su romance y la decisión de formalizar su compromiso.

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