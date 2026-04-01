Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
lupillo_rivera_adf93dfb38
Escena

Lupillo Rivera anuncia compromiso con Tania Pimentel

El cantante le propuso matrimonio a Pimentel de manera romántica, colocando el anillo dentro de un pastel, lo que generó gran expectativa entre sus seguidores

  • 01
  • Abril
    2026

El cantante de regional mexicano Lupillo Rivera vuelve a colocarse en el centro de la atención mediática tras confirmar su relación con la modelo dominicana Tania Pimentel, con quien inició un romance a finales de 2025.

Relación avanza con exposición en redes

Desde entonces, la pareja ha compartido distintos momentos juntos, dejando ver una relación sólida que, pese a las críticas, ha avanzado rápidamente y con gran exposición en redes sociales.

Este 1 de abril, la pareja sorprendió al anunciar oficialmente su compromiso, noticia que fue revelada en un programa de televisión.

Propuesta romántica sorprende a seguidores

De acuerdo con la información, el cantante le propuso matrimonio a Pimentel de una forma romántica, colocando el anillo dentro de un pastel, lo que generó gran expectativa entre sus seguidores y confirmó que la relación dio un paso importante rumbo al altar.

Con este anuncio, Lupillo Rivera y Tania Pimentel consolidan su historia de amor en una nueva etapa, demostrando que su relación va en serio.

Reacciones por rapidez del romance

Aunque aún no han dado detalles sobre la fecha de la boda, la noticia ya ha generado reacciones en el mundo del espectáculo, donde muchos destacan la rapidez con la que evolucionó su romance y la decisión de formalizar su compromiso.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

mariachelo_reaparece_jorge_dalessio_tras_polemica_5b6769325b
Marichelo Puente reaparece sin Jorge D’Alessio tras polémica
nota_escena_eiza_aaf1219bbe
Eiza González habla de su cuerpo y retos en Hollywood
amigos_falsos_e8b8116c99
Regios viven de apariencias y dañan vínculos reales
publicidad

Últimas Noticias

inter_alcatraz_15801d82af
Trump solicita $152 mdd para reabrir Alcatraz como prisión activa
escena_celine_dion_1c3c1de213
Preventa para shows de Céline Dion alcanza 9 millones de usuarios
AP_26095706217576_2a076afb61
Leeds vuelve a una semifinal de FA Cup luego de 38 años
publicidad

Más Vistas

yankees_vs_marlins_045293a631
Yankees vs Marlins rompen récord de pitcheo con casi cuatro horas
Whats_App_Image_2026_04_04_at_9_42_55_AM_32bfa7d0fa
Suspenden búsqueda de hombre extraviado en presa El Cuchillo
clima_lluvia_monterrey_7c3ef75006
Advierten llegada de viento y lluvias este sábado a Nuevo León
publicidad
×