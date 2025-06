Mariana Treviño se roba las miradas con su papel en 'Mentiras'

No cabe duda de que la serie mexicana "Mentiras" es todo un éxito, pues desde su reciente estreno en el servicio de streaming ha captado la atención de espectadores de diferentes generaciones.

Basta entrar a las redes sociales para constatar que todo mundo está hablando del proyecto, el cual cuenta una historia a partir de canciones que fueron famosas en México durante los años 80.

La trama se centra en Daniela, Dulce, Yuri y Lupita, quienes al reunirse inesperadamente descubren secretos que al revelarse provocan cambios radicales en sus vidas. Emmanuel Mijares, interpretado por Luis Gerardo Méndez, es el galán de la historia.

Aunque los cuatro personajes femeninos son memorables, gracias a las actuaciones de Belinda (Daniela), Diana Bovio (Dulce), Regina Blandón (Yuri) y Mariana Treviño (Lupita), es este último el que más fans ha ganado.

Y es que Lupita tiene una simpatía única y una personalidad arrolladora, resultado del trabajo de la actriz regiomontana, quien además tiene a todo México cantando las canciones que interpreta en la serie.

El personaje, dentro de la trama, es la secretaria de Emmanuel Mijares, pero no es cualquier secretaria, es sensual, bilingüe (según ella), dicharachera y súper ocurrente, por lo que genera muchos momentos divertidos en cada uno de los ocho capítulos.

Treviño, encargada de interpretarla, ya le había dado vida al mismo personaje en la obra musical en la que se basó la serie. Fue del 2009 al 2012 cuando en cada función fue “construyéndola” y creciendo con ella.

Aunque algunos no conocían su trabajo, Mariana tiene una larga trayectoria en cine, teatro y televisión, pues su formación le permite adecuarse a todo tipo de medio y mostrar su versatilidad.

Ella estudió actuación en la Neighborhood Playhouse School of the Theatre, en Nueva York, y en el Berklee College of Music de Boston. Como parte de su formación también estudió Danza Contemporánea en la Escuela Superior de Música y Danza del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y la licenciatura en Lenguas y Literatura Modernas Inglesas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.

Ha participado en diversas películas como "No sé si cortarme las venas o dejármelas largas", "Cómo cortar a tu patán" y "A man called Otto", con Tom Hanks.

Sumado a ello, también ha participado en el doblaje de las citas "Kung Fu Panda 3", "Ferdinand", "La vida secreta de tus mascotas 2" y "La liga de los 5".

