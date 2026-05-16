Alec Baldwin respalda a Lupita Nyong’o como Helena de Troya
Baldwin defendió a Lupita Nyong’o tras críticas por su papel como Helena de Troya en “La Odisea” de Christopher Nolan, en debate sobre diversidad en Hollywood
- 16
-
Mayo
2026
El actor Alec Baldwin se pronunció públicamente para defender a Lupita Nyong’o luego de que la actriz enfrentara críticas y ataques en redes sociales por su elección como Helena de Troya en la próxima adaptación de “La Odisea”, dirigida por Christopher Nolan.
A través de Instagram, Baldwin compartió una imagen de la ganadora del Óscar acompañada de un mensaje dirigido a Elon Musk: “Querido Elon… pero ella SÍ es la mujer más bella del mundo…”.
El gesto fue interpretado como una respuesta frontal a los comentarios del magnate, quien ha cuestionado de forma reiterada el casting de Nyong’o.
Elon Musk intensifica críticas al reparto de Nolan
La controversia se reactivó tras la confirmación oficial de que Lupita Nyong’o interpretará tanto a Helena de Troya como a Clitemnestra en la superproducción de Nolan.
Musk había respaldado publicaciones en X que calificaban como una “profanación” que una actriz negra asumiera el rol de Helena, personaje históricamente descrito en versiones clásicas como una mujer de piel clara.
Posteriormente, el empresario acusó a Nolan de ceder a criterios de diversidad por presión de estándares de inclusión en premios y Hollywood.
Las declaraciones de Musk desataron una nueva discusión sobre representación racial, adaptación artística y cánones tradicionales de belleza en la industria cinematográfica.
Defensores de Nyong’o han señalado que su trayectoria, talento y reconocimiento internacional la convierten en una elección sólida para reinterpretar un personaje mítico bajo una visión contemporánea.
Whoopi Goldberg también había salido previamente en defensa de la actriz, cuestionando la necesidad de atacar su apariencia o legitimidad para el papel.
Christopher Nolan apuesta por una reinterpretación moderna
Aunque Nolan no ha respondido directamente a la polémica, la elección de Nyong’o parece alinearse con su historial de reinterpretar narrativas clásicas con enfoques contemporáneos y ambiciosos.
“La Odisea” estará protagonizada por Matt Damon como Odiseo y llegará a los cines el 17 de julio de 2026, perfilándose como una de las producciones más esperadas del año.
La actriz keniano-mexicana, reconocida por su trabajo en cine dramático y de gran escala, ha sido considerada durante años una de las figuras más influyentes de Hollywood, tanto por su capacidad interpretativa como por su impacto cultural.
Su participación en “La Odisea” no solo marca un papel relevante dentro de una épica clásica, sino también un nuevo capítulo en la evolución de cómo grandes estudios reinterpretan figuras históricas y literarias.
