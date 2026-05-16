Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
EH_DOS_FOTOS_2026_05_16_T142114_561_af3be47451
Escena

Alec Baldwin respalda a Lupita Nyong’o como Helena de Troya

Baldwin defendió a Lupita Nyong’o tras críticas por su papel como Helena de Troya en “La Odisea” de Christopher Nolan, en debate sobre diversidad en Hollywood

  • 16
  • Mayo
    2026

El actor Alec Baldwin se pronunció públicamente para defender a Lupita Nyong’o luego de que la actriz enfrentara críticas y ataques en redes sociales por su elección como Helena de Troya en la próxima adaptación de “La Odisea”, dirigida por Christopher Nolan.

A través de Instagram, Baldwin compartió una imagen de la ganadora del Óscar acompañada de un mensaje dirigido a Elon Musk: “Querido Elon… pero ella SÍ es la mujer más bella del mundo…”.

El gesto fue interpretado como una respuesta frontal a los comentarios del magnate, quien ha cuestionado de forma reiterada el casting de Nyong’o.

Elon Musk intensifica críticas al reparto de Nolan

La controversia se reactivó tras la confirmación oficial de que Lupita Nyong’o interpretará tanto a Helena de Troya como a Clitemnestra en la superproducción de Nolan.

Musk había respaldado publicaciones en X que calificaban como una “profanación” que una actriz negra asumiera el rol de Helena, personaje históricamente descrito en versiones clásicas como una mujer de piel clara.

También te puede interesar: Lanzan primer tráiler de 'La Odisea', la nueva épica de Nolan

Posteriormente, el empresario acusó a Nolan de ceder a criterios de diversidad por presión de estándares de inclusión en premios y Hollywood.

Las declaraciones de Musk desataron una nueva discusión sobre representación racial, adaptación artística y cánones tradicionales de belleza en la industria cinematográfica.

Defensores de Nyong’o han señalado que su trayectoria, talento y reconocimiento internacional la convierten en una elección sólida para reinterpretar un personaje mítico bajo una visión contemporánea.

Whoopi Goldberg también había salido previamente en defensa de la actriz, cuestionando la necesidad de atacar su apariencia o legitimidad para el papel.

Christopher Nolan apuesta por una reinterpretación moderna

Aunque Nolan no ha respondido directamente a la polémica, la elección de Nyong’o parece alinearse con su historial de reinterpretar narrativas clásicas con enfoques contemporáneos y ambiciosos.

“La Odisea” estará protagonizada por Matt Damon como Odiseo y llegará a los cines el 17 de julio de 2026, perfilándose como una de las producciones más esperadas del año.

Lee aquí la nota completa: Nolan responde a críticas por su épica ‘La Odisea’

La actriz keniano-mexicana, reconocida por su trabajo en cine dramático y de gran escala, ha sido considerada durante años una de las figuras más influyentes de Hollywood, tanto por su capacidad interpretativa como por su impacto cultural.

Su participación en “La Odisea” no solo marca un papel relevante dentro de una épica clásica, sino también un nuevo capítulo en la evolución de cómo grandes estudios reinterpretan figuras históricas y literarias.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

escena_robert_redford_1f11bb23a9
Rendirán homenaje a Robert Redford por su trayectoria en el cine
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_05_17_at_9_11_12_PM_b40cc5efb2
‘Rescatando Lola’: colocan pancarta en torre de Morones Prieto
d969fec7961798381eaf5ca6c531efa2759e124a_56ce769618
Pumas vence a Pachuca y vuelve a una final tras 6 años
H_Ij_Ef_I_Ww_AAG_Wbt_7040552af9
Antonio Banderas aclara su situación financiera tras rumores
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_05_16_at_5_00_42_PM_ce15b4a102
Reynosa vivirá un concierto gratuito para unir a las familias
Whats_App_Image_2026_05_16_at_1_00_02_PM_2_9e9e027176
Caen tres personas ligadas al fraude de Tamayo Capital
oms_declara_emergencia_sanitaria_mundial_por_ebola_dbec153141
OMS declara emergencia sanitaria por ébola al sumar 88 muertos
publicidad
×