Madonna elogia a Rosalía y su nuevo álbum LUX

A pocos días del lanzamiento de LUX, su esperado nuevo álbum, Rosalía recibió un reconocimiento inesperado: Madonna, la “Reina del Pop”, la calificó como una “auténtica visionaria” y aseguró que “no puede dejar de escuchar” su nuevo trabajo.

El mensaje, compartido en las historias de Instagram de Madonna junto a la portada del disco, llegó dos días antes del estreno oficial del álbum, previsto para el 7 de noviembre de 2025 bajo el sello Columbia Records.

Rosalía respondió al gesto con un simple “la reina”, en alusión a la artista estadounidense, reforzando la conexión entre ambas.

No es la primera vez que sus caminos se cruzan: en 2018, Madonna reveló que quiso contratar a Rosalía para su fiesta de cumpleaños número 60.

El nuevo material discográfico ha sido descrito como una fusión entre lo espiritual y lo experimental, reflejo del crecimiento personal y artístico de la intérprete catalana.

