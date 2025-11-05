Cerrar X
EH_DOS_FOTOS_2025_11_05_T133417_362_f36b77cec8
Escena

Madonna elogia a Rosalía y su nuevo álbum LUX

Madonna, la 'Reina del Pop', la calificó como una 'auténtica visionaria' y aseguró que 'no puede dejar de escuchar' su nuevo trabajo

  • 05
  • Noviembre
    2025

A pocos días del lanzamiento de LUX, su esperado nuevo álbum, Rosalía recibió un reconocimiento inesperado: Madonna, la “Reina del Pop”, la calificó como una “auténtica visionaria” y aseguró que “no puede dejar de escuchar” su nuevo trabajo.

El mensaje, compartido en las historias de Instagram de Madonna junto a la portada del disco, llegó dos días antes del estreno oficial del álbum, previsto para el 7 de noviembre de 2025 bajo el sello Columbia Records.

G47v4pUWoAAOD4r.jfif

Rosalía respondió al gesto con un simple “la reina”, en alusión a la artista estadounidense, reforzando la conexión entre ambas.

No es la primera vez que sus caminos se cruzan: en 2018, Madonna reveló que quiso contratar a Rosalía para su fiesta de cumpleaños número 60.

El nuevo material discográfico ha sido descrito como una fusión entre lo espiritual y lo experimental, reflejo del crecimiento personal y artístico de la intérprete catalana.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_11_05_at_1_18_25_AM_1_8031d8a66e
UANL entrega el Premio Alfonso Reyes a Patrick Johansson
escena_shakira_315e7e0b16
'Shakira, la artista latina más taquillera': Billboard
policia_rescata_bebe_8d2e6c95c1
Reconocen a policía en San Pedro por rescatar a bebé de incendio
publicidad

Últimas Noticias

brad_pitt_angelina_jolie_5bd8d1fe77
Brad Pitt demanda a Angelina Jolie por US$35 millones
EH_UNA_FOTO_2025_11_06_T125803_474_e89adbc450
Otorgan US$10 millones a maestra baleada por alumno de seis años
EH_UNA_FOTO_4_b8e0609d8e
‘Michael’: revelan tráiler de la biopic del Rey del Pop
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_11_04_at_1_25_37_AM_d94cb799e0
Se cansan de aseguradoras y bloquean Constitución
Whats_App_Image_2025_11_03_at_11_13_15_PM_a95c91a6ed
Presunto homicida de Cumbres Mediterráneo se quita la vida
mujer_crimen_cumbres_304d63a844
Mujer asesinada era socia y compañera de trabajo de su agresor
publicidad
×