Madonna lanza álbum inspirado en 'Ray of Light'

Después de décadas de especulaciones entre sus fanáticos, Madonna confirmó el lanzamiento de "Veronica Electronica", un álbum basado en remezclas del icónico "Ray of Light" (1998), que será lanzado oficialmente el 25 de julio en formatos digital y físico, incluyendo una edición especial en vinilo plateado con litografía exclusiva.

El nuevo trabajo contendrá ocho pistas remasterizadas extraídas de Ray of Light, uno de los discos más laureados de la artista, con remezclas a cargo de productores como William Orbit, Peter Rauhofer, Sasha, BT y Victor Calderone. También incluye una maqueta inédita titulada Gone, Gone, Gone, producida por la propia Madonna junto a Rick Nowels.

Skin (The Collaboration Remix) abre el proyecto

Junto al anuncio, se lanzó el primer adelanto: Skin (The Collaboration Remix), una reinterpretación de cinco minutos en la que predomina el sonido electrónico por encima de la voz de la artista, ahora de 66 años, mostrando un estilo más ambiental y experimental.

"Ray of Light": la transformación de Madonna

El lanzamiento de este nuevo álbum reactiva el espíritu de Ray of Light, disco con el que Madonna reinventó su sonido y ganó cuatro premios Grammy, incluyendo el de Mejor Álbum Pop Vocal. Inspirado en la música electrónica y en su experiencia como madre primeriza y actriz en Evita, el álbum vendió más de 16 millones de copias a nivel mundial.

Canciones como "Frozen", "Nothing Really Matters" y "The Power of Good-Bye" regresan en este compilado con un enfoque sonoro renovado.

Madonna también ha dejado pistas de otro proyecto en desarrollo, al que ha bautizado como Confessions 2, una secuela musical de su exitoso disco Confessions on a Dance Floor (2005), aunque sin fecha de lanzamiento confirmada.

