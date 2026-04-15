Madonna anuncia nuevo disco: ‘Confessions II’ llega en julio

La icónica cantante Madonna confirmó el lanzamiento de su nuevo álbum Confessions On a Dance Floor. Part II para el próximo 3 de julio, marcando su esperado regreso a la música de pista de baile y a la discográfica Warner Records, con la que consolidó su carrera como una de las máximas figuras del pop mundial.

El anuncio se realizó este miércoles, luego de que la artista generara expectativa al borrar todas las publicaciones de su cuenta de Instagram y cambiar su foto de perfil por una imagen borrosa acompañada de la frase “Time goes by so slowly…”, verso emblemático del tema Hung Up, perteneciente al álbum original Confessions on a Dance Floor (2005).

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Horas después, Madonna compartió lo que sería la portada oficial del disco: una imagen en la que aparece cubierta por un velo fucsia junto a las palabras “Madonna” y “Confessions II”, confirmando así los rumores que circulaban en redes sociales.

Además, la cantante publicó un breve adelanto del que podría ser el primer sencillo del álbum. En el fragmento, se escucha su voz en tono casi susurrante sobre una base disco, evocando el sonido que marcó una etapa clave de su carrera.

“Me siento tan libre… aquí, en la pista de baile, me siento tan libre”, expresa la artista en el avance, acompañado por una voz masculina que añade: “Ah, por cierto, todo empezó así”.

Siete años después de su último álbum

Este nuevo proyecto representa su primer trabajo discográfico desde Madame X (2019), con lo que pone fin a una pausa de siete años sin lanzar un álbum de estudio.

En un comunicado difundido por medios estadounidenses, Madonna explicó que el concepto detrás del disco se centra en el cuerpo, la espiritualidad y la comunidad.

“Debemos bailar, celebrar y orar con nuestros cuerpos”, señaló la artista, destacando que la pista de baile funciona como un espacio ritual donde las personas pueden conectar con sus emociones más profundas.

Asimismo, subrayó que el sonido, la luz y la vibración tienen la capacidad de transformar la percepción y sumergir al individuo en un estado de trance colectivo.

Reencuentro con Stuart Price

El álbum también marca el reencuentro de Madonna con el productor británico Stuart Price, quien fue clave en el éxito del primer Confessions on a Dance Floor y participó como director musical en el Celebration Tour (2023-2024).

La colaboración entre ambos se reactivó en 2024, cuando la cantante compartió en redes sociales su regreso al estudio en Londres con el mensaje: “Londres llama… De vuelta al estudio con Stuart Price”.

El éxito de su última gira motivó a ambos a retomar el trabajo conjunto, apostando por recuperar la esencia electrónica y bailable que caracterizó aquella etapa.

El lanzamiento también simboliza el regreso de Madonna a Warner Records, la compañía con la que publicó algunos de los discos más influyentes de su trayectoria, como Like a Virgin (1984), True Blue (1986), Like a Prayer (1989) y Ray of Light (1998), entre otros.

Tras su salida de Warner en 2008, la artista trabajó con Interscope Records, donde lanzó álbumes como MDNA (2012), Rebel Heart (2015) y Madame X (2019).

Ahora, casi dos décadas después, la llamada “Reina del Pop” retoma esa alianza con un proyecto que promete reconectar con sus raíces musicales y con su público global.

Desde su anuncio, Confessions On a Dance Floor. Part II ha generado una fuerte expectativa entre fans y la industria musical, no solo por tratarse de la continuación de uno de sus discos más exitosos, sino por representar un retorno a la esencia que definió una era en la música electrónica y pop.

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