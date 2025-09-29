Cerrar X
escena_madonna_entrevista_d18cde43be
Escena

Madonna revela que pensó en suicidarse en 2016

La cantante contó que durante su gira “Rebel Heart” contempló acabar con su vida tras perder la custodia de su hijo Rocco, pero logró superarlo

  • 29
  • Septiembre
    2025

Pese al éxito cosechado por Madonna desde su debut en 1983 y que marcó el inicio de su camino como la "Reina del Pop", no todo es felicidad, pues en una entrevista reveló que en 2016 planeó acabar con su vida.

Fue en una entrevista en el podcast de Jay Shetty, el cual se caracteriza por la profundidad de las pláticas, en donde reveló esto.

Madonna, durante uno de los momentos más profundos del podcast, reveló que contempló la idea de suicidarse en 2016, en medio de su gira "Rebel Heart", pues la artista había perdido la custodia de su hijo Rocco, hecho que, según sus propias palabras, hacía que "llorara cada día antes de salir al escenario".

La intérprete aseguró que dicha situación se sentía como "el fin del mundo".

Además de esto, también reveló que la situación repetía la misma historia que sufrió de niña, etapa en la que Madonna perdió a su madre.

Sin embargo, reveló que lo que le ayudó a salir de ese pensamiento fue centrarse en sus estudios academicos y seguir su "camino espiritual" y que actualmente ya no se siente de esa manera y que ahora se lleva bien con Rocco.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_09_30_at_1_27_05_AM_0eda986b38
‘Ser mauricista es hacerlo con excelencia’: Mauricio Farah
cdn_3_expansion_1_73d27e98d8
Nicole Kidman y Keith Urban anuncian su separación
EH_UNA_FOTO_14_c0ce19a667
Carin León anuncia tres nuevos concierto en The Sphere, Las Vegas
publicidad

Últimas Noticias

nacional_vicealmirante_de_marina_manuel_roberto_farias_ced33dcb28
Vicealmirante de la Marina ligado a red de huachicol
Whats_App_Image_2025_09_30_at_8_59_56_PM_92c747ec80
Anuncia Samuel García que ampliará L1 del metro hasta Juárez
Jesus_Elizondo_709752c91a
Proponen 'Sello Calidad Mundial' para la industria turística
publicidad

Más Vistas

finanzas_cigarros_6cd5410f93
Serán cigarros en NL ¡todo un lujo!...su precio subirá más de 20%
Miguel_Flores_e530869daf
Será carretera Interserrana motor estratégico para NL: Flores
EH_DOS_FOTOS_492fb90fc2
Apps de reparto encarecen la comida hasta en un 100%
publicidad
×