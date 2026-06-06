Madonna pide vivir los conciertos sin teléfonos celulares

La cantante Madonna lanzó un llamado a sus seguidores para dejar de grabar cada momento con sus teléfonos móviles y volver a conectarse con la experiencia de los conciertos, durante la presentación de “Confessions II - The Film” en Nueva York.

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La artista participó en una sesión de preguntas y respuestas realizada en el Beacon Theatre de Manhattan, donde estuvo acompañada por los directores David Toro y Solomon Chase, conocidos como TORSO.

El encuentro fue moderado por Anderson Cooper, quien sustituyó de última hora a Jimmy Fallon.

Critica la necesidad de documentarlo todo

Durante la conversación, se abordó cómo la tecnología ha transformado la relación del público con los espectáculos en vivo.

Madonna señaló que existe una necesidad constante de registrar cada experiencia, una práctica que, en su opinión, ha cambiado la manera en que las personas interactúan con el mundo.

La intérprete afirmó que siempre ha preferido participar activamente en las experiencias en lugar de observarlas a través de una pantalla, y consideró que la costumbre de grabar todo limita la conexión auténtica con el entorno.

Coachella le dejó una reflexión

La artista recordó su reciente participación en el festival Coachella junto a Sabrina Carpenter, experiencia que utilizó como ejemplo para ilustrar su postura.

Aunque aseguró haber disfrutado del evento, explicó que le resultó impactante observar a miles de personas frente al escenario sosteniendo teléfonos móviles en lugar de interactuar directamente con el espectáculo.

Para Madonna, actividades como bailar y compartir música en comunidad representan experiencias que fortalecen los vínculos entre las personas.

Sin embargo, considera que esa conexión se ve afectada cuando el público se enfoca más en grabar que en vivir el momento.

“Conéctense”

Al cierre del encuentro, la cantante resumió su mensaje con una petición directa a los asistentes: dejar a un lado los teléfonos y concentrarse en la experiencia real de los eventos en vivo.

La presentación sirvió además para promover “Confessions II – The Film”, que estará disponible a partir del 8 de junio en YouTube.

Asimismo, Madonna confirmó que su próximo álbum de estudio, “Confessions II”, será lanzado el 3 de julio bajo el sello Warner Records.

Sobre sus futuros proyectos, la artista adelantó que prepara algunas apariciones sorpresa en los próximos meses, aunque evitó ofrecer detalles sobre una posible gira.

Por ahora, su siguiente actuación confirmada será durante el espectáculo de medio tiempo de la final de la Copa Mundial de la FIFA, programada para el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

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