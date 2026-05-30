Madonna confiesa quién fue su mejor amante en la juventud

Durante una charla promocional, la cantante estadounidense rompió el misterio y confesó cuál de sus antiguas parejas del pasado la marcó de forma definitiva.

Madonna encendió las redes sociales tras hacer una sorpresiva revelación sobre su antigua vida íntima durante un encuentro para promocionar su nuevo disco, Confessions II. En dicho espacio compartió escena con personalidades como Bob the Drag Queen, Jeremy O. Harris, Ivy Mugler y Raul Lopez.

Durante la dinámica grupal, los invitados interactuaron en torno a preguntas directas sobre sexualidad, relaciones sentimentales y vivencias personales. El momento más comentado de la noche ocurrió cuando interrogaron formalmente a la artista sobre su mejor experiencia amorosa. La intérprete no dudó en abordar el cuestionamiento, aunque primero estableció una regla muy particular para responder.

La estrella de la música aclaró de inmediato que para su contestación solo tomaría en cuenta a personas fallecidas. Tras asegurar que únicamente mencionaría a gente muerta, la cantante susurró frente a todos el nombre de John F. Kennedy Jr. Esta inesperada declaración provocó el asombro colectivo de los panelistas y de los espectadores que presenciaban el show.

La reacción de los presentes se viralizó rápidamente en internet, especialmente cuando algunos bromearon sobre el historial del recordado personaje. Aunque nunca existió una confirmación oficial, los rumores de un idilio entre ambos cobraron mucha fuerza entre 1980 y 1990. En esa época, la cantante atravesaba un mediático proceso de separación del actor Sean Penn.

La prensa de Estados Unidos documentó en repetidas ocasiones encuentros casuales de las celebridades lejos de las cámaras del espectáculo. Personas cercanas a su círculo íntimo llegaron a definir el vínculo como un romance de carácter puramente pasajero. El lazo atrajo la atención pública porque unía a la cantante más provocadora con el soltero más codiciado.

A pesar de la fuerte atracción mutua, el noviazgo no logró formalizarse debido al rechazo de la madre del joven. Jackie Kennedy desaprobaba tajantemente la polémica imagen pública que la Reina del Pop proyectaba ante toda la sociedad internacional. La matriarca se mostraba especialmente molesta con el escándalo derivado por el lanzamiento del disco Like a Prayer.

Con el transcurso de las décadas, ninguno de los involucrados ofreció declaraciones detalladas para aclarar la verdadera situación existente. Debido a ese prolongado silencio, el supuesto romance quedó archivado como uno de los grandes misterios de la farándula. Hoy, la propia Madonna revive el mito del hijo del expresidente con sus declaraciones en esta entrevista.