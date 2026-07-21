Marc Anthony da la bienvenida a su octava hija

El cantante Marc Anthony y Nadia Ferreira anunciaron el nacimiento de su hija Myla, la segunda en común y la octava del cantante

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Marc Anthony y Nadia Ferreira anunciaron el nacimiento de su segunda hija en común, una niña llamada Myla, mediante una publicación compartida en Instagram.

La pareja dio a conocer la noticia este martes con fotografías familiares junto a la recién nacida. En el mensaje, expresaron su alegría por la llegada de la bebé y agradecieron este nuevo momento en su vida familiar.

"Qué enorme bendición compartir con ustedes la llegada de nuestra preciosa Myla. No pueden imaginar la felicidad que sentimos en casa", escribieron en la publicación.

La segunda hija de la pareja

Myla es la segunda hija de Marc Anthony y Nadia Ferreira. Su primer hijo, Marco, nació en junio de 2023.

La pareja anunció el embarazo en enero de este año, coincidiendo con la celebración de su tercer aniversario de matrimonio. En aquella ocasión compartieron una imagen en la que su hijo aparecía colocando la mano sobre el vientre de Ferreira.

Meses después, la modelo paraguaya reveló que esperaba una niña al publicar una fotografía de unos zapatos color rosa acompañada del mensaje: "Una sorpresa llena de amor. Dios en todo".

Una familia numerosa

Con el nacimiento de Myla, Marc Anthony se convierte en padre por octava ocasión. El cantante ha formado una familia a lo largo de distintas etapas de su vida y la recién nacida se suma a sus otros siete hijos.

El artista contrajo matrimonio con Nadia Ferreira en enero de 2023 durante una ceremonia celebrada en Miami. Para la modelo paraguaya fue su primer matrimonio, mientras que para el intérprete representó su cuarta boda.

Antes de casarse con Ferreira, Marc Anthony estuvo casado con Shannon De Lima, Jennifer Lopez y Dayanara Torres. Con Jennifer Lopez tuvo a los mellizos Emme y Maximilian, mientras que con Dayanara Torres es padre de Cristian y Ryan.

Además, el cantante tiene a Arianna, nacida de su relación con Debbie Rosado, con quien también adoptó a Chase, completando así una familia que ahora suma ocho hijos con la llegada de Myla.