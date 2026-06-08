Marc Anthony y Nadia Ferreira celebran lujoso baby shower

El cantante Marc Anthony y la modelo Nadia Ferreira celebraron el baby shower de su bebé con una lujosa fiesta durante este fin de semana.

Con un panorama totalmente rosado y con detalles totalmente personalizados, así se celebró la próxima llegada de la pequeña.

A través de redes sociales, la modelo paraguaya compartió diversas imágenes en las que posaba con orgullo su embarazo, entre decoraciones vintage y de colores pasteles.

En esta fiesta se vio acompañada de grandes figuras como lo son la cantante Natti Natasha, Lele Pons y el intérprete de "Rebota". Guayna.

Marc Anthony y Nadia Ferreira iniciaron su romance a principios de 2022, luego de que la modelo protagonizara el videoclip del tema "Nada de Nada". Pero fue hasta el 28 de enero de 2023, la pareja contrajo matrimonio en una espectacular y lujosa ceremonia en el Pérez Art Museum de Miami.

El evento fue apodado "la boda del año" debido a su lista de invitados de primer nivel, que incluyó a figuras como David y Victoria Beckham, Salma Hayek, Maluma, Luis Fonsi y el empresario Carlos Slim Domit.

Tan solo un par de semanas después de la boda, el 14 de febrero de 2023, anunciaron que estaban esperando su primer bebé juntos. El pequeño, a quien llaman cariñosamente "Marquito", nació en junio de ese mismo año.

Marc Anthony se convertirá en padre por octava ocasión

El cantante Marc Anthony anunció este miércoles que será padre por octava ocasión.

A través de redes sociales, junto a su esposa y exreina de belleza, Nadia Ferreira, anunciaron la llegada de su segundo hijo con la publicación sobre su tercer aniversario.

Aquí te presentamos la nota completa: Marc Anthony se convertirá en padre por octava ocasión

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