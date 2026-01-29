Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
marc_anthony_octavo_hijo_b2d37d1ea3
Escena

Marc Anthony se convertirá en padre por octava ocasión

El intérprete de 'Valió la pena' y 'Ahora quien' estuvo casado en al menos tres ocasiones antes de formar una familia con la ex

  • 29
  • Enero
    2026

El cantante Marc Anthony anunció este miércoles que será padre por octava ocasión.

A través de redes sociales, junto a su esposa y exreina de belleza, Nadia Ferreira, anunciaron la llegada de su segundo hijo con la publicación sobre su tercer aniversario.

"Happy 3rd anniversary!! Qué regalo tan grande nos da la vida. Dios es grande ✨ Marquito is going to be a big brother. ❤️"

¿Quienes fueron las parejas de Marc Anthony?

El intérprete de "Valió la pena" estuvo casado en al menos tres ocasiones antes de formar una familia con Ferreira.

Dayanara Torres (2000-2004)

La primera fue la ex Miss Universo Dayanara Torres, con quien tuvo a Cristian y Ryan.

marc-anthony-dayanara-torres.jpg

Jennifer López (2004-2014)

Su segundo matrimonio se consolidó con la cantante y actriz estadounidense Jennifer López en 2004, con quien engendró a los gemelos Emme y Max.

marc-anthony-jennifer-lopez.jpg

Shannon De Lima (2014-2017)

En su tercer ceremonia, se unió a la modelo venezolana Shannon De Lima.

marc-anthony-shannon-de-lima.jpg

En tanto, su hija mayor Arianna es fruto de su relación con Debbi Rosado, una expolicía con la que no llegó a pasar por el altar.

Marc Anthony anuncia su primera residencia en Las Vegas

Marc Anthony hará su primera residencia musical en Las Vegas, llevará por nombre Vegas My Way! y se presentará en el BleauLive Theater del Fontainebleau Las Vegas a partir del próximo febrero.

marc-anthony.jpg

"Las giras son dinámicas; cada día es un escenario diferente, una ciudad diferente, un país diferente, pero en una residencia puedes montar un espectáculo como debe ser. Este será un espectáculo con montaje, diseño, iluminación y producción pensados para la sala de Las Vegas, con una calidad impecable", dijo el artista. Estar en un mismo sitio le permitirá ofrecer una experiencia más íntima y personalizada a sus seguidores, en contraste con las giras internacionales.

Serán 10 conciertos los que ofrecerá el cantante y ganador del Grammy, quien con su repertorio hará un repaso por su trayectoria, con temas en inglés y español, inéditos y duetos sorpresa.

Aquí te presentamos la nota completa: Marc Anthony anuncia su primera residencia en Las Vegas

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

larga_fila_2026_reynosa_5e7ac1678e
Padres hacen largas filas ante inscripciones en secundarias
vendedores_en_reynosa_8401ade062
Relatan comerciantes sus historias ante economía informal
clases_9bf0d52424
Se registra un 85% de ausentismo escolar por frío en Tamaulipas
publicidad

Últimas Noticias

IMG_4649_151c2fb463
Intensifican revisión ambiental a transporte pesado en Nuevo León
1_IMG_0040_11f6e175ec
Consigue Samuel García $650 mdd en inversiones para Nuevo León
Berterame_Rayados_c7abe7515c
Estas fueron las mayores ventas en la historia del Monterrey
publicidad

Más Vistas

hunters_2026_empresa_3b8065af2e
Empresa sueca inaugura planta en NL; invierte $190 millones
EH_UNA_FOTO_70be7132c6
¡Inesperado! Rodrigo Aguirre será nuevo jugador de Tigres
tamales_575cb1c1d6
Monterrey invita a la 'Regia Tamaliza' en la Plaza Zaragoza
publicidad
×