Marc Anthony se convertirá en padre por octava ocasión

El cantante Marc Anthony anunció este miércoles que será padre por octava ocasión.

A través de redes sociales, junto a su esposa y exreina de belleza, Nadia Ferreira, anunciaron la llegada de su segundo hijo con la publicación sobre su tercer aniversario.

"Happy 3rd anniversary!! Qué regalo tan grande nos da la vida. Dios es grande ✨ Marquito is going to be a big brother. ❤️"

¿Quienes fueron las parejas de Marc Anthony?

El intérprete de "Valió la pena" estuvo casado en al menos tres ocasiones antes de formar una familia con Ferreira.

Dayanara Torres (2000-2004)

La primera fue la ex Miss Universo Dayanara Torres, con quien tuvo a Cristian y Ryan.

Jennifer López (2004-2014)

Su segundo matrimonio se consolidó con la cantante y actriz estadounidense Jennifer López en 2004, con quien engendró a los gemelos Emme y Max.

Shannon De Lima (2014-2017)

En su tercer ceremonia, se unió a la modelo venezolana Shannon De Lima.

En tanto, su hija mayor Arianna es fruto de su relación con Debbi Rosado, una expolicía con la que no llegó a pasar por el altar.

Marc Anthony anuncia su primera residencia en Las Vegas

Marc Anthony hará su primera residencia musical en Las Vegas, llevará por nombre Vegas My Way! y se presentará en el BleauLive Theater del Fontainebleau Las Vegas a partir del próximo febrero.

"Las giras son dinámicas; cada día es un escenario diferente, una ciudad diferente, un país diferente, pero en una residencia puedes montar un espectáculo como debe ser. Este será un espectáculo con montaje, diseño, iluminación y producción pensados para la sala de Las Vegas, con una calidad impecable", dijo el artista. Estar en un mismo sitio le permitirá ofrecer una experiencia más íntima y personalizada a sus seguidores, en contraste con las giras internacionales.

Serán 10 conciertos los que ofrecerá el cantante y ganador del Grammy, quien con su repertorio hará un repaso por su trayectoria, con temas en inglés y español, inéditos y duetos sorpresa.

