Localizan muerta a mujer buscada desde mayo en León

María Elizabeth Arredondo Araujo fue localizada muerta en León y una joven originaria de Jalisco logró escapar de una vivienda en Celaya

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Las autoridades de Guanajuato investigan dos hechos de violencia ocurridos en las últimas horas en los municipios de León y Celaya.

Por un lado, fue localizado el cuerpo de una mujer reportada como desaparecida desde mayo; por otro, una joven logró escapar de una vivienda donde presuntamente era retenida contra su voluntad.

Confirman hallazgo de María Elizabeth

María Elizabeth Arredondo Araujo, de 40 años, fue localizada sin vida luego de casi dos meses de permanecer desaparecida en León.

La mujer había sido vista por última vez el pasado 13 de mayo, fecha en la que familiares reportaron su desaparición y solicitaron apoyo de las autoridades para localizarla.

La confirmación de su localización fue publicada en la plataforma del Protocolo Alba, donde la ficha de búsqueda fue actualizada para informar la conclusión del caso.

Entre las características que ayudaron a su identificación se encontraban diversos tatuajes que aparecían descritos en el reporte de búsqueda difundido durante las investigaciones.

De manera extraoficial se informó que María Elizabeth fue localizada semienterrada en un terreno ubicado en una zona alejada de la mancha urbana de León.

Hasta ahora no se han dado a conocer detalles sobre las circunstancias del hallazgo ni posibles líneas de investigación relacionadas con el crimen.

Las autoridades ministeriales continúan con las diligencias para determinar qué ocurrió desde el momento de su desaparición hasta su localización.

Una joven pidió ayuda tras escapar

En un hecho distinto, ocurrido en Celaya, una joven de 25 años originaria de Tonalá, Jalisco, logró escapar de una vivienda ubicada en la colonia Las Flores y pedir ayuda a ciudadanos.

El reporte movilizó a corporaciones de seguridad luego de que un vecino alertó a las autoridades sobre una mujer que solicitaba auxilio en la vía pública.

Elementos de la Unidad Policial Especializada para la Prevención y Atención de la Violencia de Género acudieron al sitio para brindar atención inmediata.

Durante la entrevista con las autoridades, la joven relató que permanecía privada de la libertad dentro de una vivienda y que era sometida a agresiones físicas y psicológicas por parte de un hombre.

La víctima aseguró que se encontraba atada y que aprovechó una oportunidad para escapar del inmueble.

Tras recibir atención inicial, paramédicos del Cuerpo de Bomberos valoraron su estado de salud y posteriormente la trasladaron ante el Ministerio Público para formalizar la denuncia correspondiente.

Mientras en León continúan las investigaciones para determinar las causas y responsables de la muerte de María Elizabeth Arredondo Araujo, en Celaya las autoridades trabajan para identificar y localizar al presunto agresor señalado por la joven que logró escapar.