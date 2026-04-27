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Olivia Rodrigo hace historia en Billboard con nuevo récord

Rodrigo sumaría su cuarto liderazgo en el Hot 100, superando a Mariah Carey en número de debuts en la cima con Drivers License, good 4 you, Vampire y Drop Dead

  • 27
  • Abril
    2026

La cantante Olivia Rodrigo está a punto de marcar un antes y un después en la industria musical al convertirse en la primera artista en debutar los sencillos principales de sus tres primeros álbumes directamente en el número uno del Billboard Hot 100.

Su más reciente tema, Drop Dead, lanzado como carta de presentación de su tercer álbum You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, se perfila para debutar en la cima de la lista, consolidando un logro histórico en la era del streaming.

De confirmarse su debut en el número uno, Rodrigo sumaría su cuarto liderazgo en el Hot 100 con "Drivers License", "good 4 you", "Vampire" y "Drop Dead", superando a Mariah Carey en número de debuts en la cima y colocándose como la tercera artista femenina con más estrenos en el primer lugar.

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Actualmente, el ranking lo lideran Taylor Swift con ocho debuts en el número uno, seguida de Ariana Grande con siete.

Consistencia desde su debut

La trayectoria de Rodrigo ha estado marcada por un impacto inmediato en las listas.

Su primer álbum, Sour (2021), debutó con el éxito drivers license en el número uno, mientras que Guts (2023) repitió la hazaña con vampire.

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Ahora, con su tercer proyecto, la artista mantiene una consistencia inédita al colocar nuevamente su sencillo principal en la cima desde su lanzamiento.

Además de su proyección en Estados Unidos, “Drop Dead” ya debutó en el número uno en mercados como Reino Unido y Australia, reflejando el alcance global de la cantante.

Con apenas 23 años, Olivia Rodrigo se consolida como una de las figuras más influyentes del pop contemporáneo, destacando no solo por sus cifras, sino por su capacidad para conectar con una generación a través de letras honestas y emocionales.

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El posible nuevo récord reafirma el dominio de Rodrigo en la industria musical y la posiciona como una de las artistas con mayor impacto en la era digital.

Su ascenso meteórico, respaldado por premios y récords, continúa redefiniendo los estándares del éxito en el pop actual, mientras su tercer álbum se perfila como uno de los lanzamientos más esperados del año.


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